戴上VR玩遊戲、手機用久眩暈？ 5招預防

為何會眩暈？這是一個長期未能破解的謎團。（Getty Images）

你是容易眩暈的人嗎？為什麼有些人更容易眩暈？當搭乘交通工具時，無論汽車 、飛機、火車，時不時會遇到有人眩暈。有時，看一場球幕電影、戴上VR眼鏡玩遊戲、使用新型手機，也會令人眩暈，甚至嘔吐。

大多數人都有過眩暈的經歷，隨著無人駕駛汽車的推出、太空 旅遊的興起和虛擬現實耳機的普及，無論是在遊戲行業、虛擬視覺領域，人們在享受新科技帶來的方便與愉悅的同時，眩暈可能會變得更加普遍。

有人戴上VR眼鏡玩遊戲，會產生眩暈。（Getty Images）

眩暈顯然與我們身體和頭部的運動有關，但為什麼會導致噁心，這是一個長期未能破解的謎團。如今，來自大腦成像和遺傳學的證據正在幫助科學家弄清真相，並提出解決問題的新方法。事實證明，眩暈的原因遠比想像的更複雜——基因、性別、飲食，甚至腳的大小尺寸，都可能成為影響眩暈的因素。

英文中nausea（噁心、反胃、暈船的意思）一詞來源於希臘語中的「船」。但眩暈的影響遠遠超過了讓海上水手暈船嘔吐的範圍。其實，眩暈並不侷限於在海上。古代人乘坐顛簸的轎子或馬車旅行時，也會感到噁心難受。為此古人們也想出了一些解決眩暈的「土辦法」，包括禁食、往頭髮裡塞廚房裡的灰土等。

誘發眩暈 與前庭系統有關

現今，誘發眩暈的途徑比以往任何時候都多。一般而言，約有三分之一的人容易受到眩暈的影響，另有三分之一的人只有在波濤洶湧的海面上或坐過山車時，才會有眩暈的體驗，但沒有人能完全免於眩暈的影響。

實際上，人類也不是唯一受眩暈影響的物種，貓和狗，甚至各種鳥類、魚類都會受到影響——只有那些沒有前庭系統的動物才能真正不受影響。

這是第一條線索，原來眩暈與前庭系統有關。前庭系統是耳內探測運動的精細結構組織，它包括三個彼此相交成直角的充滿流體的半環形耳道。當耳道內液體開始晃動時，前庭系統會向小腦和腦乾髮送旋轉運動的信號。

小腦是負責平衡和運動的腦區，腦幹負責連接大腦和身體的其他部分，包括引發噁心和嘔吐的區域。前庭系統還會將信號傳輸到眼睛，用以防止我們移動頭部時眼前的世界會變得模糊。

早期觀點認為，是前庭系統的過度刺激導致了眩暈。但如果真是這個原因，那為什麼水手返回陸地後反而會感到噁心難受？為什麼我們在舞池裡轉來轉去時，不會產生眩暈呢？為什麼司機比乘客更不容易暈車呢？

為解答這些問題，有人提出了第二種觀點：眩暈是因不同類型感覺信息之間的衝突引起的。例如，當你在車裡看書時，你對書和儀錶盤的視覺感官告訴你的大腦，你處於靜止不動的狀態。但因為在車上會感覺到顛簸和轉彎，你的前庭系統確信你是在移動中，這些相互衝突的運動狀態信號使大腦難以產生連貫的平衡感，從而引發噁心感覺。

吃大量蔬果 有助預防暈車

未來，會讓我們產生暈動感的新技術必然會越來越多，所以人們還將不斷尋找預防眩暈的更好辦法。有更多運動誘發噁心體驗的人，比那些不眩暈的人胰島素水平要低。研究人員認為，胰島素主要用於穩定人體內的葡萄糖水平，建議容易暈車的人可通過飲食穩定血糖 ，比如吃大量的蔬菜、水果和全穀類食物，這或許有助於預防暈車。

1.服用暈車藥

目前，預防暈車、暈船最有效的藥物是東莨菪鹼，這種藥物通過阻斷信息從前庭系統傳遞到大腦負責產生噁心反應的中樞而起作用。但東莨菪鹼會產生多種副作用，如導致眼睛乾澀、困倦、頭痛、心悸和尿瀦留等。抗組胺藥也能起到預防眩暈的類似作用，但同樣也有副作用。

2.凝望遠方

不管什麼原因導致眩暈易感，我們都可以做一些事情來減少導致噁心的感官衝突。比如，凝視遠方地平線可以幫助視覺信息與運動同步，讓頭部和身體盡可能地保持靜止狀態，以減少大腦預期外的作用影響。

3.習慣化訓練

曾有乘坐運輸機飛行的士兵發現，將頭綁在座位上可以減少眩暈的發生。就像水手們最終會習慣而不再暈船一樣，事先模擬和熟悉旅行中可能經歷的運動，通過習慣化訓練也可有效減少眩暈的發生。

4.使用安慰劑

其他一些預防眩暈的傳統療法，可能沒有經過科學驗證是有效的。但總有人信誓旦旦地說，摔跤時用的壓力帶之類的東西很有效。儘管沒有充分證據可以證明這一點，但就像任何臨床醫生都會告訴你的那樣，安慰劑有時也有可能會產生一定作用。有證據表明，單是安慰劑效應就可以減少眩暈。

生薑可以減少眩暈的發生。（Getty Images）

5.生薑和深呼吸

有研究表明，生薑可以減少孕期和化療期間的噁心感覺。雖然它對眩暈是否有效還沒有定論，但生薑可以刺激在大腦和腸道之間運行的迷走神經，控制噁心反應。而且也有證據表明，刺激迷走神經可以減少眩暈的發生。另一種刺激迷走神經的方法是緩慢深呼吸，有證據表明，這一簡單的預防措施也可緩解眩暈反應。