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護眼、抗癌 胡蘿蔔效力強大

王郁婷
胡蘿蔔有強大的營養功效。（取自Ingimage）
胡蘿蔔有強大的營養功效。（取自Ingimage）

胡蘿蔔被列為不受小孩歡迎的蔬菜，但成人的你，不能不知道它強大的營養功效，尤其每天離不開電腦、手機的人，務必將胡蘿蔔列入飲食清單。

一根大胡蘿蔔能提供每日所需維生素A的200%，除了保護視力、皮膚，也被證實可預防認知功能下降。

胡蘿蔔的抗氧化劑--葉黃素和玉米黃素，能保護視網膜和水晶體。發表在《美國眼科學雜誌》上的研究發現，每周吃兩份（一份約一個飯碗的量）以上胡蘿蔔的女性，患青光眼的風險比吃少於一份的女性低64% 。

●飽含水分 有利減肥

除了提供纖維，胡蘿蔔還飽含水分，88%是水組成，這種組合可以提供飽腹感。更重要的是，胡蘿蔔的熱量很低，一杯切碎的胡蘿蔔熱量僅52大卡。此外，也有研究指出，胡蘿蔔中的可溶性纖維可以抑制腹部脂肪。對減肥人士來說，胡蘿蔔是好食材。

在胡蘿蔔中發現的抗氧化劑，與降低多種癌症風險有關，包括肺癌、結直腸癌、攝護腺癌和白血病。《美國臨床營養學雜誌》的一項研究發現，吃大量類胡蘿蔔素抗氧化劑的人，患肺癌的風險降低了21%。

●平衡血糖 調節血壓

胡蘿蔔中的可溶性纖維已被證實有助調節血糖和胰島素水平，並支持消化系統健康。生的或稍微煮熟的胡蘿蔔，升糖指數也很低，這有助於提供穩定的能量供應。

胡蘿蔔中的鉀可清除體內多餘的鈉和液體，減輕心臟壓力。如果吃了太多重鹹食物，胡蘿蔔是幫助消水腫的好選擇。

●橙色食材 有助護心

荷蘭一項研究，試圖找出蔬菜顏色與保護心臟的關係。研究人員發現，每天增加25克深橙色食材攝取，與心臟病風險呈現負相關，尤其是胡蘿蔔，能降低罹患心臟病風險達32%。

●生熟都吃 兩種好處

生的或煮熟的胡蘿蔔，有各自的好處。生的胡蘿蔔升糖指數較低，但煮熟的則有助抗氧化劑吸收。營養師建議兩者輪替食用。（資料來源/Health.com）

心臟病 美國 血糖

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