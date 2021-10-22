我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

亞歷鮑德溫「誤殺」非首例 李小龍兒子也是命喪片場

他空腹喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了

記者沈能元／台北報導
喝檸檬汁養生，當心胃潰瘍、胃食道逆流病情惡化。示意圖。圖／ingimage
喝檸檬汁養生，當心胃潰瘍、胃食道逆流病情惡化。示意圖。圖／ingimage

喝檸檬汁養生，當心胃潰瘍、胃食道逆流病情惡化。一名男子日前上腹部疼痛，自行購買成藥服用，但疼痛並未緩解，就醫檢查為罹患胃潰瘍。醫師問診發現，男子平時飲食正常，但特別的是，他為了養生，每天上午會喝杯檸檬原汁補充維生素Ｃ，時間長達10年，研判是近期患有胃潰瘍後，加上喝檸檬原汁，導致病情惡化。醫師表示，喝檸檬汁易造成胃部疾病惡化，大家別再喝了。

台灣開業消化內科醫師方冠傑說，此名男子年約70多歲，到診所就醫時，主述上腹部疼痛，透過胃鏡檢查，確診罹患胃潰瘍，研判是隨著年齡增長，胃黏膜老化、免疫力降低，或遭幽門桿菌感染所致，再加上每天上午空腹喝約200至300cc檸檬原汁，導致胃潰瘍惡化，經藥物治療已緩解不適症狀。

方冠傑指出，男子長期喝檸檬汁，除導致胃潰瘍惡化外，也已侵蝕牙齒琺瑯質，讓許多牙齒蛀牙，同時影響咀嚼食物功能，因無法嚼碎食物再吞，間接增加胃消化負擔，也易出現胃部不適，建議男子不要空腹喝檸檬原汁，最好是吃過早餐後再喝，降低胃的刺激，同時尋求牙科治療蛀牙，讓胃恢復健康。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模說，檸檬汁的酸度低於胃酸的酸度，常喝檸檬汁不至於直接傷胃，但在胃裡增加酸的東西，確實會加重胃潰瘍不適，且一旦食道括約肌鬆弛，這些酸的東西容易經食道逆流，導致原有胃食道逆流症狀惡化，而出現胸痛、胸悶、影響睡眠等不適。

邱瀚模說，台灣胃食道逆流盛行率為10%以上，患者達百萬人以上，雖然檸檬汁對身體的好處，未經醫學特別的證實，但在門診仍時常收治喝檸檬汁後，引發胃食道逆流症狀惡化的患者，年齡多為50歲以上，此時往往提醒患者不要再喝，因若症狀持續惡化，恐出現食道黏膜損傷、狹窄，甚至是吞嚥困難。

邱瀚模指出，胃食道逆流多以藥物治療，並須搭配改變生活、飲食習慣，如下午2至3點後，不要再喝咖啡、吃甜食；晚餐不宜吃太多，吃飽後應外出散步，幫助消化；睡覺前3至4小時開始不要再進食；平時也應避免生活、工作壓力大，以防胃食道逆流症狀惡化。

台灣 咖啡 免疫力

上一則

銀髮族靠口腔運動增強咀嚼吞嚥功能 吃得好又能防失智

下一則

小心遺傳性腎臟病…父洗腎 35歲男腎變大長水泡 妹也有

延伸閱讀

檸檬飲料沒有想像中健康 1大杯含17顆方糖

檸檬飲料沒有想像中健康 1大杯含17顆方糖
專家觀點／該不該空腹？ 3類型胃藥別吃錯時間

專家觀點／該不該空腹？ 3類型胃藥別吃錯時間
50歲男子胸痛到醫院就醫 竟確診罹食道癌

50歲男子胸痛到醫院就醫 竟確診罹食道癌
勤刷牙仍蛀牙 多因方法錯誤

勤刷牙仍蛀牙 多因方法錯誤

熱門新聞

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

2021-10-13 05:17
乳癌病友Tiffany活力恣意。圖／台灣乳房醫學會提供

年輕型乳癌易增生轉移 醫籲「抗癌3招」提升生活品質

2021-10-21 05:17
圖片來源 ／健康醫療網

預防牙周病悄悄找上你 自我檢查注意這幾點

2021-10-19 00:29
醫師指出，今年秋天爆發的呼吸道合胞病毒及冬天的流感病毒，恐與新冠肺炎另一個高峰重疊。聯合報系資料照片

天氣漸冷 醫師警告：2病毒恐與新冠病毒另一高峰重疊

2021-10-18 05:20
圖片來源 ／健康醫療網

出遊老是尿急 40歲女就醫發現子宮滿滿肌瘤如釋迦

2021-10-20 00:30
包括牛奶、豆腐及深綠色蔬菜裡都有不少鈣質。（圖：台灣台南市立醫院提供）

想補鈣 肉不能吃太多 多吃反令鈣流失

2021-10-18 02:00

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？
李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」