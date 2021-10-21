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男性也會更年期不適 多多補充鋅、硒

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

普遍大眾對更年期，都以為是女性才會有的問題，但其實部分男性也會有更年期的困擾。男性大多發生在50歲之後，男性荷爾蒙開始減少，特別是睪固酮分泌會減少，情緒容易沮喪、注意力不集中、易怒、易疲倦、性慾降低且力不從心，且睪固酮低下容易造成骨質疏鬆、心血管疾病等。

台南市立醫院翁詩雲營養師表示，男性更年期時，若有生理與心理的嚴重不適，應及早就醫治療，除此之外，也可從生活習慣、飲食調整、運動、減肥，以及適當的荷爾蒙補充，協助改善男性更年期問題。

在飲食方面，建議可以多吃牡蠣、海鮮、牛肉來補充「鋅」，鋅是人體不可缺少的微量元素，對於維護男性生殖系統的正常和睪固酮的分泌有重要作用；另外，也可以吃堅果、雞蛋以補充「硒」，硒跟許多神經傳導物質有關，可以穩定情緒，也有助睪固酮的生成以及精子的成熟。

不論是女性或男性，在更年期階段，都因荷爾蒙的改變，容易造成情緒失落。翁詩雲營養師指出，多攝取維生素、礦物質有助穩定情緒；維生素B群，多含於全穀類、堅果類、深綠色蔬菜、牛奶、香蕉等天然食物中，能穩定神經系統，改善疲勞、失眠、焦慮；維生素C和E是體內的抗氧化劑，有助於消除自由基，預防心血管疾病，如芭樂、柑橘、西印度櫻桃富含維生素C；全穀類、胚芽則有維生素E。

翁詩雲營養師提醒，不論是男性或女性，在到達一定年齡時，都會出現更年期症狀，除了調整心態與生活步調來面對，與適時的尋求專業醫療協助，也要多和家人溝通，學會自我調節，透過飲食、運動、心情的調適，協助自己安然度過更年期。

【延伸閱讀】

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男性睪固酮太低　醫曝染COVID-19後風險！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51659

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https://www.healthnews.com.tw

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