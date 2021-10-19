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研究：正常呼吸就能傳播結核病 需調整防治策略

中央社巴黎19日綜合外電報導
南非開普敦大學（University of Cape Town）研究團隊一項研究顯示，光是呼吸就足以傳播導致結核病的細菌。圖為示意圖。(Pexels)
南非開普敦大學（University of Cape Town）研究團隊一項研究顯示，光是呼吸就足以傳播導致結核病的細菌。圖為示意圖。(Pexels)

在重要會議發表的一項研究顯示，光是呼吸就足以傳播導致結核病的細菌。這項發現可能迫使醫學界重新評估數十年來僅關注咳嗽的遏制策略。

南非開普敦大學（University of Cape Town）研究團隊使用最先進設備，測量了39名結核病患者體內的「結核分枝桿菌（Mycobacterium tuberculosis, Mtb）」。

他們觀察正常呼吸、深呼吸和咳嗽時釋放的氣溶膠，結果發現5分鐘後，這3種氣溶膠都內含危險細菌粒子。

雖然咳嗽產生的Mtb數量是呼吸的3倍，但研究指出，由於人們整天都在呼吸，因此光是呼氣就可能產生空氣中逾90%以上的Mtb。

結核病向來都是世界頭號傳染病殺手，平均每年在全球造成約150萬人死亡，最近才被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）超越。

慢性咳嗽是結核病的主要症狀。目前相關研究主要都集中在有症狀者身上，然而，正如COVID-19一樣，人們可以在無症狀情況下攜帶病菌。

研究負責人丁克爾（Ryan Dinkele）表示，上述發現可能解釋了為什麼目前篩檢並治療（症狀嚴重到覺得自己必須就醫）結核病患者的方法，可能不足以防止其傳播。

丁克爾告訴法新社，「這顯示，病患就醫治療前，就可能已大規模傳播Mtb。」

他還說，這項尚未經過同行評審的研究顯示，應利用氣溶膠而非傳統上用來診斷結核病的痰液來斷定病患是否具傳染性。

丁克爾指出，若想控制這種疾病，不僅需要找出潛在早期傳播者，還需採取措施防治，例如增加建築物內的空氣流通、過濾和消毒。由於這些裝置可能所費不貲，「這使得較貧窮國家難以推動這類變革」。

根據世界衛生組織（WHO）統計，世界上大約有1/4人口感染結核病菌，但其中只有5%到15%的人發病，他們多數生活在低收入與中等收入國家。

低收入 篩檢 南非

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