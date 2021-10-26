吃對食物抗發炎 薑黃+黑胡椒讓感冒快快好

喝洋甘菊茶有助睡眠，恢復身體免疫力。(Getty Images)

時序入秋，感冒和流感病毒開始活躍。事實上，治療感冒並沒有特效藥，醫師總是告訴你多休息、補充水分。當然，吃對食物也很重要，可以緩解感冒症狀並增強免疫力 ，降低感冒嚴重程度，更快好轉。

洋甘菊茶

喝洋甘菊茶和體內抗菌活性增加有關，但它真正的影響，可能是幫助睡眠，從而保護免疫力。一項研究顯示，喝幾周洋甘菊茶的產後婦女與不喝洋甘菊茶的產婦相比，睡眠品質更好。

薑黃

讓薑黃呈現鮮黃色的薑黃素，是一種天然抗發炎化合物，已被證實可增強免疫細胞活性，並增強抗體反應。把薑黃與黑胡椒混合，會顯著提高薑黃素的生物利用度（成分被人體吸收利用的程度）。可在湯、肉類或煮熟的蔬菜 撒上薑黃與黑胡椒。

核桃除了是頂級抗發炎食物，還有很多營養素包括維生素E、B6、銅和葉酸，支持免疫系統發揮作用。研究還顯示，核桃能減輕心理壓力，失控的壓力會削弱免疫力。把核桃當零食吃，或切碎撒在沙拉上都很棒。

特級初榨橄欖油

特級初榨橄欖油具抗菌特性，可降低感染風險。Getty Images)

特級初榨橄欖油具抗菌特性，可降低感染風險。它的抗氧化劑也被證實可預防糖尿病、肥胖、類風濕性關節炎和發炎性腸道疾病等。搭配葉綠蔬菜食用，或淋在營養豐富、易消化的碳水化合物上，例如馬鈴薯。

蔬菜與肉湯（Broth）

熱湯、雞湯一直被當成舒緩感冒良方，科學研究也證實它的益處。感冒會引發上呼吸道發炎反應而導致鼻塞，熱湯中的蒸氣會加速黏液通過鼻子，緩解鼻塞。此外，湯中的鹽會使身體保留更多水分，緩解脫水，有助減輕頭痛和口乾。如果不吃雞肉，可以選擇蔬菜湯，用大蒜、薑、辣椒、薑黃和黑胡椒等添加物調味。

辣椒

辣椒有助稀釋黏液、緩解鼻塞。辣椒素是一種使辣椒產生熱量的化合物，也可能有助於抑制咳嗽。在茶、湯或肉湯中加入少許辣椒粉。

大蒜

大蒜被用來預防疾病、抵抗感染和治療傷口，已有悠久歷史。後來有多項研究證實大蒜確實能支持人體免疫系統。在一項稍早的研究中，受試者在寒冷冬季每天服用安慰劑或大蒜補充劑，持續12周，與安慰劑組相比，大蒜組的感冒次數明顯減少，而且即使受到感染，恢復的速度也較快。

生薑

吃生薑能獲得最大益處。(Getty Images)

生薑可緩解噁心，且具抗菌和消炎特性。為了獲取最大益處，選擇新鮮的生薑，切片或磨泥，加入茶、肉湯、果汁中。

香蕉

香蕉容易消化，生病胃口差時，是少數仍有吸引力的食物之一。(Getty Images)

香蕉容易消化，是對消化系統友善的食物之一，因疾病導致食欲下降時，香蕉是少數仍有吸引力的食物。它還能提高血糖並供應能量，同時提供有助支持免疫系統的維生素C、B6、銅和葉酸。香蕉吃膩了，不妨將其搗成泥，淋上蜂蜜和磨碎生薑，放進冷凍庫當冰棒吃。

檸檬

鮮榨檸檬汁可提供每日維生素C需求，是強大的抗氧化劑。(Getty Images)

四分之一杯（約60ml）鮮榨檸檬汁可提供每日維生素C需求的30%，除了支持免疫力，這種營養素也是強大的抗氧化劑，是DNA修復和血清素生成所必須，後者有助促進幸福和睡眠。

石榴汁

石榴中的類黃酮抗氧化劑可對抗病毒，並縮短感冒時程。(Getty Images)

在石榴汁中發現的類黃酮抗氧化劑，被證明可對抗病毒，並縮短感冒時程達40%。直接喝石榴汁，或加入水、洋甘菊茶飲用。

綠色蔬菜

綠色蔬菜除了提供抗氧化劑，所含植化素更能優化腸道免疫系統，人體有70%的免疫細胞集中在腸道。以初榨橄欖油清炒綠色蔬菜，加上大蒜、薑黃、黑胡椒，就是抗氧化力非常強大的一道菜。

多喝水 少加工品

除了以上食物，感冒時喝大量的水，以補充每次咳嗽時通過肺部流失的液體，或因出汗而流失的液體也很重要。避免吃會加劇炎症或給免疫系統帶來壓力的食物，如精製糖、加工食品、咖啡因和酒精。