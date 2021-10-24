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降血脂3要素：用藥、飲食及運動

邱宜君
打擊高血脂，遠離中風及心臟病。（本報資料照片）
打擊高血脂，遠離中風及心臟病。（本報資料照片）

根據調查，成年人高血脂原因可能是總膽固醇、低密度膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）或三酸甘油脂超標，其中以LDL超標最嚴重，易導致心臟病中風的風險大增。

壞膽固醇 控制不佳三原因

台灣高血壓學會理事長王宗道分析，常見LDL控制不佳有三大原因，包括：誤以為飲食和運動就可以控制、對疾病關聯性的了解不足、把其他問題混淆為藥物副作用。

王宗道表示，即便非常努力調整飲食運動，頂多影響10到20%的LDL數值，現在藥物效果都很好，很快就可以看到LDL降低三成以上，但有些人看到效果就想停藥，其實降幅還不夠，維持期也不夠久。

LDL降幅要夠 須半年以上

王宗道提醒，LDL降幅要夠，還要維持半年以上，血管斑塊才會穩住，才能夠對血管形成保護，此時才能跟醫師討論要不要減藥。沒有心血管病史，單純只是LDL比較高的人，或許降低三成是夠的，但發生過心臟病或中風的人，建議LDL降幅應降低四、五成，數值不能高於70mg/dL，才比較安全；如果合併糖尿病要更低，LDL不能高於55mg/dL。

「LDL數值每降低1mg/dL，可以降低0.5%心腦血管疾病風險。」王宗道舉例說，一個人LDL原本高達140mg/dL，若能降到70mg/dL以下，就可以降低35%疾病風險，愈早控制下來愈好。

三酸甘油脂 影響好膽固醇

總膽固醇和三酸甘油脂超標也會影響血脂？王宗道表示，高密度膽固醇（HDL，俗稱好膽固醇）對心血管有保護效果，如果總膽固醇除以HDL結果在4以下，而且LDL不超標，代表總膽固醇高主要來自HDL，就不需要太擔心；但三酸甘油脂高會讓HDL下降，屬於間接危害，所以高血脂治療目標仍是要看LDL。

耐心服藥物、妥善調整飲食、培養運動習慣，能讓心血管健康控制加分。王宗道指出，血脂高患者除了持續服用降血脂藥，飲食上沒有絕對禁忌，但必須注意酌量和營養均衡，如果過量偏食特定食材，反而可能衍生其他健康問題如痛風等。

心臟病 中風 高血壓

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