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檸檬飲料沒有想像中健康 1大杯含17顆方糖

記者黃妙雲／台北報導
加檸檬的飲料，為了要帶出酸甜的感覺，糖分就要加得足夠。（本報資料照片）
加檸檬的飲料，為了要帶出酸甜的感覺，糖分就要加得足夠。（本報資料照片）

許多人愛喝飲料，但卻易造成肥胖等健康危害。台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里解析飲料隱藏的危機，並公開自製低熱量的「蜂蜜檸檬」作法，不僅可以喝得健康，並具促進代謝、助消化、增強抵抗力、消除疲勞等效果。

劉怡里分析指出，通常飲料都是不健康的，但最危險的惡魔飲料就是「加檸檬」的口味，例如檸檬汁、蜂蜜檸檬等；其次，「加多多」的口味也不OK，例如多多綠、柳橙多多；還有各種果汁「冰沙」也不好，都屬於熱量高的飲料，喝多了腰圍一定會變粗。

哪些飲料能喝得較健康又安心？劉怡里認為，喝綠茶、烏龍茶、紅茶等茶飲比較好，蔬果加鮮奶的木瓜牛奶等也不錯，或是茶類加牛奶的紅茶拿鐵、鐵觀音拿鐵等也可以飲用。

為什麼加檸檬就變成惡魔級的飲料？劉怡里說，像蜂蜜檸檬或檸檬汁，因為加檸檬很酸，為了要把味道帶出來有酸酸甜甜的感覺，糖分就要加的足夠，而蜂蜜和一般砂糖相較，它嚐起來口感沒有那麼甜，所以飲料一定會加很多蜂蜜，但蜂蜜也是糖一樣有熱量，如果喝多了，一樣會造成肥胖。

調查顯示，加檸檬的飲品熱量，一大杯700㏄左右，它的含糖量大約有12至17顆不等的方糖，熱量大概都在400、500大卡以上，劉怡里笑說，這可能必須在跑步機上跑50分鐘才能消耗掉。

然而「蜂蜜檸檬」卻是劉怡里最喜歡喝的飲料，她很喜歡蜂蜜檸檬的味道、酸酸甜甜的口味，但它的熱量很高，為了不要吃太多的糖，她因此自製「蜂蜜檸檬」。

作法是先把檸檬切片用蜂蜜醃漬，放冷藏隔天之後，先把檸檬片夾起來，因檸檬片已經有漬蜂蜜了，再倒些冰開水下去，泡成自己的蜂蜜檸檬水，如此可以控糖，一杯的熱量大概不會超過200大卡，基本上比較安全的。

蜂蜜檸檬DIY
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肥胖 牛奶 台灣

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