我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

肌肉流失嚴重會影響生命 這4招 讓你遠離肌少症

許政榆
衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。（圖：台灣衛生福利部桃園醫提供）
衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。（圖：台灣衛生福利部桃園醫提供）

灣一位76歲男性肺癌患者，因為家人上班，平時獨自在家，中餐通常是選擇滷肉飯、或簡單煮碗泡麵隨便打發。他本身食欲差，每餐僅吃半碗飯，肉類進食量也少；且因為牙口不好，多半選擇質地較軟的肥肉，長期在熱量和蛋白質攝取不足，以及缺乏活動的生活型態下，開始有體重下降及行走緩慢，而且需要柺杖輔助等肌少症的症狀出現。

台灣衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂表示，肌少症是指肌肉質與量的減少，造成「肌肉質量、肌肉力量、體能表現」衰退與下降，如站立吃力、走路遲緩、反覆跌倒、體重減輕、握力下降等徵兆，嚴重者甚至會喪失獨立生活的能力，降低生活品質。

除了年齡老化會導致肌肉量流失，營養不良、活動量不足以及癌症、慢性病等也會引發肌少症。

張愛漂指出，癌症病人因為需要進行高強度的治療，容易造成脂肪消耗、蛋白質流失、食欲減少等問題，研究發現，肌肉量下降也會影響到癌症病人的存活期。因此，藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，是癌症病人提升存活期的重要關鍵。

1.攝取足夠優質蛋白質

建議每日蛋白質攝取量達每公斤體重1.2公克以上，例如50公斤的長者，每天至少攝取60公克的蛋白質，並搭配攝取促進肌肉合成的支鏈胺基酸如白胺酸，可以有效改善肌少症。

張愛漂說明，富含蛋白質的食物包括豆類、魚、海鮮、蛋、肉類及乳品類，牙口不好的人則可選擇魚類、蒸蛋、豆漿、豆腐及牛奶等食物，或將食物煮到軟爛後切成小塊以方便進食。

2.攝取足夠熱量

除了增加飲食中蛋白質的攝取外，每日攝取足夠的熱量也是很重要的。

張愛漂提醒，有些偏食的長者，容易造成熱量攝取不足或營養攝取不均衡，在熱量攝取不足的情況下，即使攝取足夠的蛋白質，對維持肌肉量仍是沒有幫助。

3.補充維生素Ｄ

維生素Ｄ除了可以促進骨骼鈣質吸收之外，近來發現維生素D對維持肌肉功能及強度扮演重要角色。張愛漂長者鼓勵每天日照10-15分鐘，可以活化體內維生素D來供身體使用。

此外，建議長者每天攝取1.5杯乳品類，預防骨質疏鬆；並且攝取富含維生素D的食物，如菇類、蛋黃、鮭魚、鮪魚、鯖魚等。

4.肌力訓練

良好的飲食加上肌力訓練，可強化自身肌肉量和肌肉力量，改善肌肉性能並減少骨質流失。建議長者養成每周至少運動3次的運動習慣，每次以30分鐘為原則。虛弱病人則可選較低強度的運動，採少量多次方式訓練，而後再逐漸增加運動強度。

肌肉 癌症 台灣

上一則

腎臟植管 方便居家洗腎

延伸閱讀

8歲童暴牙、瘦小常感冒 特殊牙套讓他美齒又高壯

8歲童暴牙、瘦小常感冒 特殊牙套讓他美齒又高壯
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症
代謝差易變胖？ 快快增加肌肉、調整飲食

代謝差易變胖？ 快快增加肌肉、調整飲食
預防肌少症 銀髮族快來學學這三招

預防肌少症 銀髮族快來學學這三招

熱門新聞

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

2021-10-13 05:17
前立委朱高正晚間因大腸癌病逝，前立委林正杰晚間在臉書證實「民主戰艦朱高正7點多病逝」。本報系資料照

朱高正大腸癌病逝 久坐、不運動、晚睡都是危險因子

2021-10-22 17:30
乳癌病友Tiffany活力恣意。圖／台灣乳房醫學會提供

年輕型乳癌易增生轉移 醫籲「抗癌3招」提升生活品質

2021-10-21 05:17
喝檸檬汁養生，當心胃潰瘍、胃食道逆流病情惡化。示意圖。圖／ingimage

他空腹喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了

2021-10-22 05:20
圖片來源 ／健康醫療網

預防牙周病悄悄找上你 自我檢查注意這幾點

2021-10-19 00:29
醫師指出，今年秋天爆發的呼吸道合胞病毒及冬天的流感病毒，恐與新冠肺炎另一個高峰重疊。聯合報系資料照片

天氣漸冷 醫師警告：2病毒恐與新冠病毒另一高峰重疊

2021-10-18 05:20

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」