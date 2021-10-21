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長知識了 大番茄是蔬菜 小番茄是水果

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大番茄算蔬菜，常是日常烹調的主要食材。（Getty Images）
大番茄算蔬菜，常是日常烹調的主要食材。（Getty Images）

番茄是算水果家族，還是蔬菜幫？臺北農產臉書官方粉絲專頁公布答案，許多網友直呼「長知識了」，原來依照大小來區分，大番茄（牛番茄）是蔬菜，聖女小番茄則算是水果，但不管水果或是蔬菜，都是營養健康的天然食材。

小番茄算水果，是營養健康的天然食材。(Getty Images)
小番茄算水果，是營養健康的天然食材。(Getty Images)

加入油脂 茄紅素吸收更佳

臺北農產臉書官方粉絲專頁提到，番茄是蔬菜還是水果，美國法院曾開庭認證，1893年，美國紐約港規定，進口水果可以免關稅，而蔬菜須收關稅，商人約翰‧尼克斯進口許多大番茄，當時海關稅收員徵收10%的蔬菜關稅，他不服氣，提出訴願。

法官最終判決番茄為蔬菜，理由為番茄為日常烹調的主要食材，許多人將番茄當作主菜食用，而非甜點，因此番茄認定為蔬菜。

如果從營養學觀點來看，確實有幾分道理，紅色大番茄適合作菜，在烹煮後產生「茄紅素」，加入油脂，茄紅素吸收會更佳。至於小番茄，含豐富維生素C，一旦加溫受熱，營養成分易被破壞，因此，建議當成水果，直接生吃。

牛番茄5大知識 要正確烹調

牛番茄為紅色蔬菜代表，臺北農產為民眾補充番茄5大知識：

1.熱熱吃也健康：茄紅素經過烹調加熱後，更容易釋放，也更好吸收。

2.加點油好吸收：茄紅素屬於脂溶性，蕃茄與油脂肉類烹煮時，可以提高吸收率。

3.控制體重首選：每100公克大番茄熱量為15至20大卡，且含醣量低。

4.烹調時間越短越好：蕃茄含有豐富茄紅素、維生素Ｃ與膳食纖維，加熱時間越長，營養價值容易流失。

5.腸胃保健吃番茄：蕃茄內含有豐富的蘋果酸和檸檬酸等有機酸，可調整腸胃功能、增加胃液酸度，幫助消化。

營養師劉怡里在電視健康節目中表示，牛番茄含有GABA胺基酸成分，具有舒壓效果，提升睡眠品質，台北醫學大學1項研究發現，睡前2小時吃250克的牛番茄，可以改善睡眠品質。

劉怡里表示，番茄炒蛋，或與其他配料烹煮，可以獲取茄紅素。如果想幫助睡眠，就必須生吃，高溫油炒將破壞GABA。因為番茄熱量低，含有膳食纖維，相當適合想要減重的民眾。（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)

蔬菜 關稅 美國

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