彩色甜椒營養大不同 花點巧思煮增孩子食欲

彩色甜椒都是營養而優質的蔬菜，只要烹調方式得宜，便可吸收到最大的營養素。（Getty Images）

對於大多數孩童來說，青椒宛如「便當裡的魔鬼」，避之唯恐不及，但從營養觀點來看，青椒、黃椒、紅椒等甜椒可是優質天然蔬菜 ，含有豐富膳食纖維及維生素C。而無論是青椒、黃椒、紅椒，各有其優點，家長只要花些巧思，鑲肉或是起司焗烤，就能增加孩子食慾。

黃橙紅椒 成熟才展現顏色

北農臉書 官方粉絲專頁介紹彩色甜椒，專家指出，彩色甜椒在尚未成熟前皆為綠色，待果實成熟，表皮退去葉綠素，展現出該品種的原色，黃、橙、紅色等，營養大不同。

黃色彩椒富含類黃酮成分，增加血管的彈性。橙色彩椒富含胡蘿蔔素、維生素A、E，保護眼睛消除疲勞。紅色彩椒富含維生素C，抗氧化能力強，讓你頭好壯壯水噹噹。

台安醫院營養師劉怡里指出，彩色甜椒含有豐富維生素C，100公克紅椒熱量33大卡，含有137.7毫克維生素C，1780IU的維生素A，加上胡蘿蔔素，具有護眼、保護黏膜、增加抵抗力等優點。

紅椒 維生素A含量高

與其他椒類相較，紅椒營養素相對較多，尤其維生素A含量特別高，為黃椒含量的14.5倍、青椒的3.86倍，為了提高營吸收比率，建議以油炒煮。

此外，紅色甜椒之所以顏色鮮豔，原因在於含有辣椒紅素，此色素可以幫助除去體內活性氧，具有強力的抗氧化作用，促進人體新陳代謝。

黃椒 養顏美容消水腫

至於黃椒，每100克產生熱量28大卡，富含維生素A、C、E等營養素及膳食纖維，且鉀量豐，劉怡里建議，想要控制體重、養顏美容的民眾可以多吃黃椒，因為鉀可利尿、消除水腫，建議生食涼拌。

青椒能幫助人體減少自由基堆積，延緩細胞老化。（本報資料照片）

青椒 維生素C大進補

劉怡里表示，因青椒、彩色甜椒均含有豐富維生素C，每天只要吃1顆拳頭大小的甜椒（約100克），就能攝取到每天所需要維生素C含量，有助於美白，並幫助肌膚膠原蛋白的生成，可說是好處多多。

在料理上，為避免維生素C流失，彩椒以涼拌生食為主；如需要高溫 焗烤，建議選用維生素A含量多的紅椒。一般熱炒熟食則以膳食纖維高、不受溫度影響的青椒較佳。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )