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這間學校推「老幼共學」7年 學生數增逾1倍

記者許政榆／台北報導
屏東市前進國小的「樂智老幼學堂」，從2015年起開辦，當時一年級新生僅7至8名，如今7年過去，今年新生報到人數增長到19人。 取材自民眾醫院前進樂智老幼學堂臉書
屏東市前進國小的「樂智老幼學堂」，從2015年起開辦，當時一年級新生僅7至8名，如今7年過去，今年新生報到人數增長到19人。 取材自民眾醫院前進樂智老幼學堂臉書

青銀共融、老幼共學為熱門長照議題，台灣屏東市前進國小的「樂智老幼學堂」，從2015年起開辦，當時一年級新生僅7至8名，如今7年過去，今年新生報到人數增長到19人，增加逾1倍。樂智老幼學堂由屏東市民眾醫院承辦，副院長蘇哲能表示，老幼共學讓小朋友學習長輩與互動，長輩亦可分享過往經驗，真實呈現「友善社區」。

過往一家三代同住三合院，父母早上去田裡工作，阿嬤打理家務，孫子在旁遊玩等，隨時都是老幼互動平台，如今隨著時代變遷，現代年輕人放學回家，關在房間打電話，因談論話題有限，不知道如何與長輩互動，失去了互動平台與機會。

「我們是沒有圍牆的共融校園」蘇哲能說，樂智老幼學堂課程中，會讓小朋友與長輩一起繪畫、玩美勞，也學會為長輩奉茶、搥背、洗腳等，失智長輩與孩子互動中，露出「含飴弄孫」的開朗笑容，小孩子也與長輩交朋友，更懂得親近長者，自然生成關懷的心，長幼之間不再有隔閡。

有民眾認為，失智長輩會突然行為異常、攻擊傾向。蘇哲能表示，失智長輩情緒波動、起衝突者多半是「熟人」，像女兒一直要失智媽媽吃飯，媽媽不想吃才會「回手」，不可能與陌生人有衝突，像樂智老幼學堂舉辦7年來，沒有任何一件衝突事件。另外現場有足夠的志工照顧長者，能參加日照的長輩也經過篩檢，不適合參與者也不會來上課。

蘇哲能表示，失智長輩並非完全喪失功能，就像是拼圖少了兩、三塊，短期記憶喪失、較有影響，但長期記憶仍記憶猶新，像年輕時參與農作的長輩，仍然清楚四季適合栽種植物，透過教導孩子獲得成就感，心情快樂自然不憂鬱，認知功能退化也較為緩慢。

以學生角度來看，會觀察到失智長輩動作遲緩、甚至記憶不好，蘇哲能說，這要讓孩子認識到，人隨著年紀增長，身體功能就會凋零代謝，或許可連結到家中長輩是否有同樣狀況，提醒家長應注意照顧，像是阿公容易摔倒或拿錯物品，應提前預防功能喪失或退化而造成傷害。

近日北市芝山國小響應「一學區一日照」，在校園設置日照據點，卻引來家長反彈。蘇哲能表示，許多家長認為學習國文、數學等科目，拼第一很重要，但教育的目的是服務人，不應為了追求成績而失去對人性的關懷，「那跟機器人沒差別」，他建議，從小應培養人文教育，出社會後回饋鄉里，才是辦學的初衷，不應讓友善社區淪為口號。

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