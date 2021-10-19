我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚？中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

增強免疫力 戒6飲食習慣

王郁婷  資料來源/Health.com
攝取各種蔬果對健康大有益處，其中綠色蔬菜對免疫力特別有幫助。(Getty Images)
攝取各種蔬果對健康大有益處，其中綠色蔬菜對免疫力特別有幫助。(Getty Images)

預防新冠肺炎，除了繼續拚疫苗注射率，保持自身免疫系統強大，是對抗病毒、預防重症的關鍵之一。專家提醒，有些不良飲食習慣會削減免疫力，以下是六個要避免的問題。

1.飲酒過量

即使短期的過量飲酒，都會改變免疫系統。發表在《酒精研究》雜誌的一篇論文提到，長期過量飲酒與免疫力衰弱相關，包括更可能感染肺炎、發生急性呼吸窘迫症候群（ARDS），這些都可能影響感染新冠肺炎的結果。其他影響包括敗血症風險增加、術後併發症發生率較高、傷口癒合不良以及感染後恢復較慢。

過量飲酒包括短時間暴飲和大量飲酒。美國疾病控制中心（CDC）將暴飲定義為女性一次喝四杯或更多，男性喝五杯或更多；大量飲酒指女性每周飲酒8次或更多，男性每周飲酒15次或更多。

習慣吃重鹹的人，除了影響血壓，更可能導致免疫缺陷。(Getty Images)
習慣吃重鹹的人，除了影響血壓，更可能導致免疫缺陷。(Getty Images)

2.鹽吃太多

過量的鹽分（鈉）攝取通常與高血壓相關，事實上，危害層面可能更廣。德國波恩大學醫院（University Hospital of Bonn）對人類和小鼠進行的一項新研究得出結論，過量鹽分可能導致免疫缺陷。研究人員發現，當腎臟代謝過多的鈉時，會發生骨牌效應，降低身體抵抗細菌感染的能力。雖然新冠病毒是病毒性疾病，但它可能導致繼發性細菌感染。

依據衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即鹽6公克）。事實上，鹽分攝取很多來自加工食品，建議減少加工食物攝取，購買前記得看營養成分標示上的鈉含量，才能減少鈉攝取。

吃太多添加糖會使人體免疫細胞吞噬細菌的能力下降。(Getty Images)
吃太多添加糖會使人體免疫細胞吞噬細菌的能力下降。(Getty Images)

3.糖攝取過量

發表在《美國臨床營養學雜誌》上的一項研究發現，在禁食一夜後，攝取100克糖，人體免疫細胞吞噬細菌的能力會下降，一到二小時後的影響最劇烈，且持續長達五個小時。

專家指出，不需要完全戒糖，但要避免長時間過度或短期大量攝取。美國心臟協會建議限制「添加糖」－－女性每天不超過6茶匙、男性不超過9茶匙。1茶匙等於4克添加糖，即女性和男性每日添加糖的攝取量不得超過24克和36克。

咖啡有益健康，但過多咖啡因會干擾睡眠，降低免疫力。(Getty Images)
咖啡有益健康，但過多咖啡因會干擾睡眠，降低免疫力。(Getty Images)

4.咖啡因過量

咖啡和茶有益健康，因為含有對抗發炎相關的抗氧化劑。但是，過多的咖啡因攝取會干擾睡眠，睡眠不足會損害免疫力。專家建議務必在睡前六小時停止咖啡因攝取。

5.纖維攝取不足

纖維對消化系統的健康有關鍵性影響，能維持腸道細菌生態，進而增強免疫力。研究顯示，足量的膳食纖維（益生元）攝取，能支援免疫系統健康，抵禦病毒。充足的纖維還能有助睡眠。

衛福部公告新版「國人膳食營養素參考攝取量(DRIs)」，當中新增「膳食纖維參考攝取量」，19歲以上成人每日膳食纖維建議攝取量大約為20-38g（依年齡、性別、活 動量、總熱量攝取而不同）。提高纖維攝取量的最佳方法是多吃全食物，包括蔬菜、水果、全穀物、豆類、堅果和種子。少吃低纖維加工食品，將含糖穀物換成帶有水果和堅果的燕麥片，將白米換成糙米。

6.綠色蔬菜攝取不足

攝取各種蔬果對健康大有益處，其中綠色蔬菜對免疫力特別有幫助。它們提供有助於免疫功能的關鍵營養素，包括維生素A和C、葉酸，蔬菜還能提供植化素，優化腸道免疫，70%-80%的免疫細胞位於腸道。十字花科的綠色蔬菜，包括花椰菜、白菜、高麗菜、羽衣甘藍和抱子甘藍等，都是很好的選擇。

免疫力 蔬菜 咖啡

上一則

多種癌因疫延誤治療 恐減少存活

下一則

藍莓抗氧化 有5健康益處

延伸閱讀

AZ雞尾酒療法又一捷報 新冠輕中症患者可減半惡化風險

AZ雞尾酒療法又一捷報 新冠輕中症患者可減半惡化風險
自然醣褐藻糖膠 3-Plus 褐藻糖膠推薦吸收快、含量高

自然醣褐藻糖膠 3-Plus 褐藻糖膠推薦吸收快、含量高
新冠補強針 「別盲目搶接種」

新冠補強針 「別盲目搶接種」
AZ抗體雞尾酒療法有助免疫力低下抗疫 已向美申請EUA

AZ抗體雞尾酒療法有助免疫力低下抗疫 已向美申請EUA

熱門新聞

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

2021-10-13 05:17
紐約大學研究顯示，日常暴露於塑化劑鄰苯二甲酸酯類（phthalates），有可能導致美國每年近10萬名年長者早死。這類塑化劑被廣泛應用於各種物品，從塑膠容器到化妝品皆有。圖：pixabay

研究：塑化劑為害大 可能每年導致美10萬長者早死

2021-10-13 13:26
台灣疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，但何時可脫下口罩「正常生活」是民眾最大的期待。示意圖。記者許正宏／攝影

醫師：COVID-19輕症化跡象出現 3年後可望流感化

2021-10-13 17:25

別再把阿斯匹靈當「防中風仙丹」 二壞副作用反更傷身

2021-10-13 05:19
醫師陳家禹提醒，肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。圖／亞洲大學附屬醫院提供

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

2021-10-14 05:31
醫師指出，今年秋天爆發的呼吸道合胞病毒及冬天的流感病毒，恐與新冠肺炎另一個高峰重疊。聯合報系資料照片

天氣漸冷 醫師警告：2病毒恐與新冠病毒另一高峰重疊

2021-10-18 05:20

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統