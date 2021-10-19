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藍莓抗氧化 有5健康益處

王郁婷 資料來源／Health.com
藍莓。（Getty Images）
藍莓。（Getty Images）

藍莓被封為「抗氧化之王」，小小一顆卻是蘊含強大能量的水果。以下是專家推薦吃藍莓的五大健康益處。

熱量低、營養高

一杯（約236ml）新鮮藍莓含有85大卡熱量、1克蛋白質、0脂肪、約20克碳水化合物，以及約4克的纖維。維生素C含量幾乎是每日攝取最低建議的四分之一，還提供維生素K和錳，支持骨骼健康。

花青素抗衰老

研究發現，在經常食用的蔬果中，藍莓是抗氧化活性最高的水果之一。藍莓中的抗氧化劑已被證實可抑制炎症發生，並減少氧化反應與預防DNA損傷和衰老，並與降低肥胖、癌症和第二型糖尿病風險有關。

2018年發表在《國際分子科學雜誌》上的研究指出，藍莓的花青素和多酚抗氧化劑具有保護活性，是功能強大的水果。

保護心臟健康

一項針對患有代謝症候群男性的研究，在六個月期間，比較每天吃一杯藍莓與服用安慰劑的效果差異。吃藍莓的那組，動脈功能持續改善，包括硬度降低、膽固醇數值改善。研究人員認為藍莓應被納入飲食中，作為降低心臟疾病風險的策略。

改善大腦功能

2019年，專家針對早先發表的11項研究進行分析，找出藍莓與認知能力的關係。得出的結論是，藍莓可改善兒童的延遲記憶和執行功能，還可保護健康老年人和輕度認知障礙成年人的延遲記憶、執行功能和精神運動功能（如手眼協調）。

另外，在一項對16,000多名老年人進行、為期20年的研究中，食用藍莓和草莓最多的人，認知能力下降的速度最慢。

有助肌肉損傷恢復

運動導致的肌肉纖維損傷（EIMD），會導致痠痛加劇、肌肉力量降低、運動表現受阻。一項研究中，女運動員在運動前5小時和10小時飲用藍莓冰沙或具類似抗氧化能力的安慰劑，然後在發生肌肉損傷後12到36小時再次飲用。研究人員發現，飲用藍莓組的力量恢復更快，顯示食用藍莓會觸發體內加速肌肉修復。

藍莓冷凍技巧

台灣，藍莓多仰賴進口，購買新鮮藍莓吃不完，建議冷凍，確保全年能吃到這種超級水果。以下是冷凍技巧：清洗後平鋪在烤盤（或其他平坦大面積盤子）上，整個烤盤放進冷凍庫30分鐘，取出將藍莓放進夾鏈袋，盡量擠出空氣，再放進冷凍庫。如此藍莓便不會結成一大塊。(記者王郁婷／輯譯；資料來源／Health.com)

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