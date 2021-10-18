我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神棄之地的肉票危機：美加傳教士「海地黑幫綁架案」

F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離

想補鈣 肉不能吃太多 多吃反令鈣流失

修瑞瑩
包括牛奶、豆腐及深綠色蔬菜裡都有不少鈣質。（圖：台灣台南市立醫院提供）
包括牛奶、豆腐及深綠色蔬菜裡都有不少鈣質。（圖：台灣台南市立醫院提供）

你都是靠喝牛奶補充鈣質？營養師指出，牛奶含鈣量雖然高，但人體吸收率大約只有三成，反而是吃深綠色蔬菜、特別是十字花科的，含鈣量也不低，最重要是人體吸收率達到六到七成，而且如果你「無肉不歡」，吃太多動物性蛋白質，身體會因為要平衡酸鹼，造成骨鈣流失，想補鈣就不能吃過量的肉。

台灣台南市立醫院營養師詹蕥顄表示，牛奶是一般民眾最熟知的補鈣飲品，但喝牛奶也未必可以有效補足鈣質，因為牛奶中的鈣僅有30%可被人體吸收，即使1000C.C.的牛奶富含1000mg的鈣，但人體僅吸收到300mg的鈣質，仍不足成人每日建議鈣攝取量1000 mg。

詹蕥顄表示，其實除了牛奶外，深綠色蔬菜也富含鈣質，尤其十字花科蔬菜，如羽衣甘藍、芥藍菜、青江菜、芥菜、小白菜、青花菜等都具高鈣，且吸收率可達60%到70%。

但同為綠色蔬菜的菠菜，雖然鈣含量不低，但因草酸含量高，草酸與鈣結合後會降低鈣的吸收率，導致菠菜鈣吸收率僅只有5%，詹蕥顄營養師建議，烹調草酸含量高的蔬菜如菠菜、莧菜，可先川燙去除蔬菜中的草酸再做烹煮，避免其與腸道中的鈣結合形成難吸收的草酸鈣，進而干擾人體對鈣的吸收。

除了多攝取高鈣高吸收率的食物來補鈣，詹蕥顄也提醒，「無肉不歡」愛吃肉的民眾，需適當控制分量，因攝取過多的動物性蛋白質，會導致身體呈酸性反應，為了酸鹼平衡，體內機制會促使骨頭中的鈣質溶出進入血液中，因而造成骨鈣流失。另外，碳酸飲料、加工醃製罐頭食品及咖啡因、飲酒，皆會導致鈣質流失。

而增加鈣質吸收也需要維生素D來輔助，如鮭魚、吳郭魚、扁鱈、鯖魚、黑木耳、香菇...等，飯後搭配富含維生素C的水果，如芭樂、柑橘類等，也能促進腸道對鈣質的吸收，除了飲食補鈣外，應養成規律運動的習慣，如有氧運動、肌力訓練都可預防鈣質流失。

一般健康成年人的每日蛋白質建議量為每日每公斤體重1.0公克蛋白質，以一名體重60公斤的成年人為例，一天所需的蛋白質量為60公克。最簡單的方式可以用手掌計算， 女生一個手掌大小、厚度的豆魚蛋肉類大約含有21克蛋白質，男生一個手掌大約是28克蛋白質，建議三餐都吃一個手掌的蛋白質剛好。

牛奶 蔬菜 台灣

上一則

疫期意外懷孕 醫籲避孕雙重防護

延伸閱讀

有些疫苗終身有效 新冠疫苗為何不行？

有些疫苗終身有效 新冠疫苗為何不行？
預防肌少症 銀髮族快來學學這三招

預防肌少症 銀髮族快來學學這三招
痛風不能喝豆漿？ 專家：別錯怪黃豆了

痛風不能喝豆漿？ 專家：別錯怪黃豆了
攝取9大類營養 預防關節卡卡

攝取9大類營養 預防關節卡卡

熱門新聞

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

2021-10-13 05:17
紐約大學研究顯示，日常暴露於塑化劑鄰苯二甲酸酯類（phthalates），有可能導致美國每年近10萬名年長者早死。這類塑化劑被廣泛應用於各種物品，從塑膠容器到化妝品皆有。圖：pixabay

研究：塑化劑為害大 可能每年導致美10萬長者早死

2021-10-13 13:26
台灣疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，但何時可脫下口罩「正常生活」是民眾最大的期待。示意圖。記者許正宏／攝影

醫師：COVID-19輕症化跡象出現 3年後可望流感化

2021-10-13 17:25

別再把阿斯匹靈當「防中風仙丹」 二壞副作用反更傷身

2021-10-13 05:19
醫師陳家禹提醒，肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。圖／亞洲大學附屬醫院提供

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

2021-10-14 05:31
姑婆芋的葉子大，表面光滑，水珠無法凝結，全株有毒。圖／沈錦豐提供

4名小六生誤把姑婆芋當山藥偷嘗 嘴麻猛灌牛奶緩解

2021-10-16 05:23

超人氣

更多 >
廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬