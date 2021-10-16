甜食吃太多 當心4大問題

吃餅乾總是一塊接著一塊？吃下糖後，人的大腦會分泌多巴胺及血清素，讓人感到愉悅，但是這種短暫的幸福感並不是好事，因為身體會漸漸習慣，要求更多的糖分，才能得到更多的愉悅感，讓人不知不覺會愈吃愈多，出現「糖上癮」。

吃太多糖，除了體重增加外，身體還易發生四大健康問題，因此平常飲食應該避免過量攝取精緻糖。

1.加速皮膚老化、冒痘痘

「糖吃過量」會讓人皮膚老化，出現臉色黯淡、毛孔粗大、長痘痘、頭皮出油、髮量減少問題。攝取過量的精緻糖，會使血液中的糖附著在蛋白質，產生糖化終産物（AGEs），不僅破壞維持肌膚緊緻的膠原蛋白與彈力蛋白，讓人提早出現皺紋，皮膚易出油、長痘痘、防護力下降，招架不住紫外線等的外部侵害。

2.增加血管壓力

附著在血管的糖化終産物，會使血管發炎、生成斑塊阻塞血管壁，提高動脈硬化的風險；當血管愈來愈窄，心臟需要更大的力氣才可以推動血流，於是血壓跟著高起來，形成高血壓 ；更讓人擔心的是，一旦斑塊堆積狹窄的血管，還可能造成心腦血管問題，引起中風 、猝死的可能。

3.讓人沒精神

甜食雖然可以讓人感到幸福，但研究發現，這種愉悅感只能維持30分鐘，高糖飲食卻會造成氧化傷害，誘發身體產生多種細胞激素，引起慢性發炎。尤其人在消化醣類過程中，需要大量的維生素B群幫忙，而B群是掌管能量產生、維持精神的重要營養素，因此，當身體大量耗用B群、又得加班忙著代謝發炎物質，人就容易攝糖過量，進而常會感到倦怠、無力。

4.影響認知與情緒

研究發現，汽水喝越多的孩童，越易出現攻擊行為、注意力不集中；另一份研究則發現，每天都吃甜食的孩子，在34歲時成為暴力犯的機率是其他人的三倍；且大量的游離糖，也會抑制大腦神經的突觸發展，造成認知功能的受損，尤其是海馬迴，進而妨礙學習和記憶能力，甚至進展成失智 症。