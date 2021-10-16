壓力太大掉髮 不能只治療頭皮

壓力太大，很容易掉頭髮。(Getty Images)

30歲的朱小姐，從事每日都需腦力激盪的高壓行業，前陣子開始感到情緒波動變大、容易疲勞，也開始不易入睡、淺眠、生理期不規律、經前症候群症狀加劇，甚至開始掉頭髮。因落髮問題嚴重，且影響到外觀，朱小姐找上頭皮門診張祺璋醫師團隊求助，主治醫師陳怡誠經過一系列檢查後，發現由於壓力過大，使得體內的抗壓荷爾蒙「脫氫表雄酮」非常不足，藉由改善生活習慣、荷爾蒙治療、飲食控制等改善她自律神經失調，將體內狀況調整好，不僅睡眠障礙改善，落髮問題也不再困擾。

「要傾聽身體的聲音」，陳怡誠醫師提到，落髮其實是症狀，不是疾病，要找出身體悲鳴的地方，才能解決問題。壓力是現代社會中每個人都會遇到的問題，無論形式、大小，其實或多或少都會影響生理及心理。朱小姐身處在高壓之中，自認調適得很好不受影響，但壓力累積到一定程度時，便會對身體產生負面影響。

詢問之下，發現朱小姐為了體態，經常不吃早餐，或以一個麵包、一杯咖啡 解決，身體根本營養不足，加上朱小姐經常晚睡，更加深了難以入睡的睡眠障礙；陳怡誠醫師表示，長期下來便會引發自律神經失調，進而影響身體器官的吸收能力，導致內分泌失調、荷爾蒙失衡、體力下滑，進一步出現亂經、落髮等症狀。

壓力太大影響荷爾蒙

為了找出身體真正的問題，陳怡誠醫師安排了數項檢查，包含肝腎功能、貧血、甲狀腺功能、荷爾蒙等，發現朱小姐體內的黃體酮不足，導致她生理期不規律，抗壓荷爾蒙也不足。陳怡誠醫師進一步解釋，皮脂醇與脫氫表雄酮（DHEA）在應付壓力上扮演著重要的角色，前者可看出壓力有多大，後者屬於抗壓保護作用，朱小姐的脫氫表雄酮已經低於標準。

「就像燒開水一樣，壓力一直燃燒，會讓抗壓荷爾蒙如同水分蒸發，燒到最後有氣無力，乾燒時，身體就會出狀況。」陳怡誠醫師強調，人的身體都有自動調節能力，若某器官出現問題，會協調體內其他機能來協助，因此很多人等到生病了，才會發現身體早已處處是問題。

他強調，每個落髮問題個案成因都不同，針對朱小姐落髮個案若只改善頭皮外處理，是治標不治本，一定要多管齊下才能回到健康狀態。朱小姐在經過頭皮門診團隊的幫助之下，除了以藥物補充荷爾蒙之外，調整作息於固定時間就寢、改善飲食攝取並運動等，讓體內循環變好；也接受了個案管理師陳郁喬的營養諮詢，補充胺基酸及營養素，讓身體經酵素反應轉換成褪黑激素，有助睡眠品質及抗氧化，已經能順利入睡，精神變好，也更有餘裕來面對處理壓力，落髮問題也不再困擾她。再加上雷射治療，毛囊已重返健康狀態，還她一頭濃密秀髮。

頭皮門診張祺璋醫師團隊表示，每個人面對壓力都有不同的處置方式，有的人淡然處之，有的人繃緊神經，但長期處在壓力之中而未察覺，都會使身體產生狀況。建議作息一定要正常，該入睡的時候一定要入睡，也可以考慮攝取魚油、B群等保健食品，來改善體內慢性發炎、對抗自由基等，只要能睡得好，頭皮自然就會健康。

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