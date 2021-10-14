腰痛一定是椎間盤突出？可能是「梨狀肌症候群」作怪

腰痛示意圖。(圖／123RF)

40歲出頭的女性進入診間，毫無血色的臉上彷彿寫著「我身體不適」。她一跛一跛地走進來，正要坐下時卻猶豫了一會兒，即使坐下來了，姿勢看起來也不太自然。當我一問：「哪裡不舒服呢？」她便用微帶著冷笑的表情回答：「腰和骨盆會痛。」

每當詢問骨盆會痛的患者：「您可以指出哪裡會痛嗎？」多數人會指向髖關節，他們都將髖關節疼痛誤以為是骨盆疼痛，她也是如此。腰部和髖關節疼痛劇烈，不論坐下或走路都不舒服，跑遍大大小小的醫院。可是她卻抱怨檢查結果既不是常見的椎間盤突出，也不是少見的骨盆疼痛。

「跑了兩間大學附設醫院做了核磁共振影像和電腦斷層，兩間醫院都說沒有異狀，真令人難以理解。」她壓抑往上竄的怒氣，然後暫時閉上眼睛，長長嘆了一口氣。

果然不出所料，她帶來的核磁共振影像和電腦斷層檢查結果都沒有看到像椎間盤突出一樣的異狀。她的腰部、臀部和髖關節會痛，卻不是椎間盤突出，那很有可能是其他疾病，即「梨狀肌症候群」。梨狀肌是位於臀部內的坐骨神經正上方的肌肉 ，壓迫到神經時會引發梨狀肌症候群。由於梨狀肌症候群跟椎間盤突出一樣，腿會發麻，並且伴隨疼痛感，因此容易被誤認為是椎間盤突出，誤診率甚至逼近九成。

「不只腿部後側，連帶小腿肌都有被拉扯的疼痛感，可是卻不知道原因是什麼，著急之餘才找到這裡來。」她如此說著。

為了協助她了解梨狀肌症候群，我便具體地向她說明：「不是所有腰痛都起因於腰部椎間盤突出，梨狀肌是連結尾椎到髖關節的橫向肌肉，跟脊椎神經疊合在一起，而往下延伸到腿部的坐骨神經正好通過

它的下方。如果長時間久坐，會對脊椎造成極大負擔，這時梨狀肌收縮便會壓迫到坐骨神經，引起有如椎間盤突出一樣的症狀，那就是梨狀肌症候群。」

梨狀肌硬化會壓迫骨盆，放鬆為首要之務

一般來說，梨狀肌症候群的病患多半會在醫院接受椎間盤突出的治療，但梨狀肌症候群只能透過伸展運動治療。若誤以為是椎間盤突出，基本上會做牽引治療，如果一併接受神經阻斷術，就無法再回到最初狀態。腰部椎間盤突出是突起的椎間盤髓核壓迫脊椎神經所致；梨狀肌症候群是梨狀肌硬化進而壓迫到坐骨神經所致。該病患放鬆硬化的梨狀肌，再進行維持正確姿勢的伸展操後，腰部和臀部終於不再疼痛。

三種疾病 容易被誤鎮椎間盤突出

椎間盤脫出症：是椎間盤的髓核露出並壓迫到神經的症狀。流出來的髓核在椎間盤周圍會引起發炎，神經也會受損，引發疼痛感。

梨狀肌症候群：久坐或走路姿勢不正確的習慣會導致梨狀肌變硬，進而壓迫到坐骨神經、臀部和大腿後側，有時甚至連帶小腿肚和腳踝都會發麻疼痛。

髖關節唇破裂：包覆並固定髖臼的軟骨撕裂，導致活動時產生疼痛感。(本文摘自《強肌伸展解痛聖經》，作者／金修然、 譯者／林育帆）

聯經出版：https://www.linkingbooks.com.tw

世界書局購書：www.wjbookny.com

郵購專線：718-746-8889ext6263