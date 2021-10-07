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你累了嗎？別傻傻分不清秋乏原因 養成這習慣可改善

記者簡慧珍／彰化報導
衛福部彰化醫院中醫師張煒東為「秋乏」病人把脈診治。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院中醫師張煒東為「秋乏」病人把脈診治。記者簡慧珍／攝影

古人相傳「春困秋乏」，季節轉換天氣變化大，人體容易疲倦，台灣衛福部彰化醫院中醫門診除了一般「秋乏」 病人，還多了接種新冠肺炎疫苗的病患，前者可多運動，後者可吃補心肺氣血的中藥，但兩者出現的疲勞症狀都可透過充足睡眠、不熬夜獲得較快速改善。

中醫部中醫師張煒東表示，疫苗進入人體，就像引發一場體內戰爭，戰爭過後，有些人恢復得比較慢，容易累，表面像「秋乏」，但無法借助多活動一下、做個運動之後就能恢復活力，這是今年比較特別的現象。

他說，打完疫苗後覺得特別疲累，初期症狀類似感冒，如果接種後兩周仍感疲勞，可服用中藥補心肺氣血，提升免疫力，單方有刺五加，複方的有生脈散、養心湯、炙甘草湯等中藥，大致上服用科學中藥1至兩周就能有效改善，恢復接種前的身體狀態。

為何人體出現「秋乏」症狀？張煒東指出，進入秋季，早晚天氣逐漸轉涼，日照時間逐日縮短，出汗減少等身體機能需要有個生理性的休整階段，所以清晨醒來後仍覺倦乏，還想再睡，於是有「秋乏」這個名稱。

秋天晚上變涼，體質相對虛弱或敏感的人會明顯感受天氣變化，即使白天「秋老虎」發威，晚上吹一樣溫度的冷氣到了半夜就會覺得冷，容易有輕微著涼的現象，所以最近輕微感冒或鼻過敏發作，或睡到半夜覺得冷導致睡不好，白天出現疲勞症狀，在辦公室做文書工作的人活動量少，身體循環比夏天差，特別容易疲勞。

張煒東說，要改善「秋乏」，可多曬太陽和多運動，要節制食用冰冷食物，注意腸胃系統的保養，補充滋潤的食物，但無論是「秋乏」或施打疫苗的疲累，最重要的是要保證睡眠充足，多休息、不要熬夜，讓臟腑功能得以迅速復原，最好是養成早睡早起的好習慣，按照中醫理論，午夜 11 點到凌晨1 點膽經運行，這個時候最好能夠熟睡，讓肝膽充分休息以儲備體力，如果允許，中午最好也能適當午休。

疫苗 台灣 免疫力

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