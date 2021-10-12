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等到器官刷存在感 就為時已晚了

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
肝病在初期、中期病人都沒感覺，等到有一天自己有感覺就是肝病末期了。(Getty Images)
肝病在初期、中期病人都沒感覺，等到有一天自己有感覺就是肝病末期了。(Getty Images)

老公：「我個性很好都不會憂鬱。」老婆：「你只會讓別人憂鬱！」很多事自己沒感覺，但別人有感覺。很多病，自己沒感覺，別人有感覺，例如：人瘦了，自己沒感覺，但別人看出來；或皮膚黃了，自己沒感覺，但別人發現了。有些病，是自己沒感覺，別人也沒感覺，所謂「神不知，鬼不覺」大概就是這個意思。等到自己有感覺或別人感覺到的時候，可能就是病入膏肓之時，為時太晚了。

對肝病而言，更可怕，肝病在初期、中期都沒感覺，老公自己沒感覺，老婆也可能沒感覺，等到有一天自己有感覺或老婆有感覺的時候，就是肝病末期了。

因此，了解人體肉身造物者設定機制的極限與瓶頸，才不會延誤自己的健康。

對心臟而言，心臟不好，自己感覺可能會喘，會小鹿亂撞、水腫、上氣不接下氣。對肺臟而言，肺出了問題，人會喘、咳嗽、呼吸困難。

胃不好，可能會胃痛、噁心、想吐，但也可能長了胃癌而不自知，老婆也不知，等到人消瘦吃不下東西，做胃鏡才發現胃癌末期了。大腸不好，會腹脹、拉肚子，也許只是一般腸炎。大腸長了東西，在初期中期可能都沒有症狀，但如果有一天解血便或大便解不出來，體重減輕，就是大腸癌末期了。

膽囊長了石頭，很多人都沒有症狀，只有在健康檢查意外發現，或者是有一天吃了油膩東西後，腹痛如絞，痛苦不堪，檢查才知道膽囊長了「舍利子」。

知己知彼，了解自己器官的特點，平日多吸收正確的醫學知識，做好定期健康檢查，才能早期發現疾病，及早治療，就不會在發現自己得了重病或不治之症之後，自己陷入憂鬱或讓別人憂鬱。

上一則

醫師觀點／名醫忽略疲倦 肝癌三期才發現

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