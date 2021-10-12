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私密處搔癢 小心變成大毛病

取材自藥物食品安全週報
當私密處出現搔癢、異味、刺痛等不適感，小心是陰道感染，婦科醫師建議女性平日要做好日常保養。（本報資料照片）
當私密處出現搔癢、異味、刺痛等不適感，小心是陰道感染，婦科醫師建議女性平日要做好日常保養。（本報資料照片）

夏秋之際，天氣悶熱潮濕，女性私密處容易搔癢不舒服！根據統計，私密處感染發炎問題，是最常求診婦產科的疾病之一。雖是小毛病，但若羞於啟齒，可能釀成大問題。

一般而言，陰道在正常狀態下呈弱酸性，利於乳酸桿菌等好菌生長，但若因過度清潔、生活習慣改變、荷爾蒙變動等，可能會破壞陰道酸鹼平衡，造成感染、反覆發炎等問題。台灣食藥署提醒女性朋友私密處感染時須注意以下事項 :

1.遵照醫囑用藥

若是私密處出現搔癢、灼熱、疼痛、分泌物異常等症狀，可能是私密處感染，應尋求專科醫師診治。醫師通常會依細菌、黴菌或滴蟲等不同感染原因，開立口服或陰道用（栓劑、錠劑、乳膏）等合適的處方藥，因藥品不同，療程約在3-14天左右。若是曾由醫師診斷為黴菌（多為念珠菌）感染所引起陰道炎復發的病人，可至藥局經藥事人員指示購買陰道用指示藥品。

2.不可自行停藥

私密處感染不易根治且易復發，切勿自行停藥，須依醫師、藥師指示完成療程，以免影響療效。使用指示藥品前，應按照仿單（藥品說明書）及藥師指示使用，若治療7天後未改善或產生不良反應，請立即停止使用，並盡速就醫。

3.藥劑睡前使用

陰道用「栓劑」通常呈子彈形狀；「錠劑」則像比較大顆的橢圓形藥丸；「乳膏」通常會附上管狀的「輔助給藥器」，協助將藥膏推進至陰道內。三者皆建議於睡前使用，使用前應先洗淨雙手，平躺且將雙腿弓起，將栓劑、錠劑或乳膏推入陰道中約一個指節深度。投藥後應避免走動，以免藥品滑出。其中，栓劑極易軟化，請置於孩童不可取得之室溫陰涼乾燥處避光儲存。

想避免私密處感染或發炎，最好的方法就是養成良好的生活習慣，包括：

①避免穿太過貼身的褲子，建議穿棉質衣物，並保持私密處乾爽與通風。

②不需特別使用陰道灌洗產品，過度沖洗反而會破壞陰道酸鹼環境恆定。

③如廁後，應該由前向後擦拭，避免將肛門細菌帶到陰道。

④均衡飲食，避免高糖食物與精緻甜點，並保持良好作息，提升免疫力

⑤感染期間避免泡澡，盡量使用淋浴。

食藥署小叮嚀：隨著女性的生理周期變化，有時會有透明至白色的分泌物，只要不感到搔癢或有特殊味道，都屬正常現象。若私密處感染，應有耐心依照醫師、藥師指示完成整個療程，勿因害羞而延誤治療。

台灣 免疫力 藥局

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