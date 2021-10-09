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服用降血壓藥 應避吃香蕉、釋迦高鉀食物

綜合報導
煙燻食物是高鈉食物。（本報資料照片）
煙燻食物是高鈉食物。（本報資料照片）

高血壓病人攝取過多鈉時，體內水分滯留會使血液量增加，可能會造成血壓升高，使降血壓藥無法達到預期效果。對此，藥師吳厚澤建議，煙燻食物、加工罐頭、泡菜、調味料、火鍋湯等高鈉食品，高血壓病人都應少吃。

高鉀食物 加重腎臟負擔

台灣食藥署藥物食品安全周報報導，保鉀利尿劑、血管收縮素轉換酶抑制劑、血管收縮素接受體阻斷劑這三類降血壓藥，同時會減少體內鉀離子排出，使血鉀升高，因此高血壓合併有腎臟病的病人服用上述藥品時，應留意高鉀食物（如香蕉、紫菜、葡萄乾、金針菇、空心菜、菠菜、釋迦、榴槤、龍眼乾等）的攝取，以免加重腎臟負擔並造成高血鉀，而出現肌肉無力、心律不整等症狀。

此外，有些高血壓病人認為應該降低食鹽中的鈉含量，於是選購低鈉的薄鹽醬油或低鈉鹽。對此，食藥署表示。市面上的低鈉產品多以鉀來取代鈉，對於服用前述三類降血壓藥的病人，可能造成高血鉀而增加藥品不良反應的發生。

服藥勿搭果汁、茶、牛奶

葡萄柚含有furanocoumarin衍生物，會抑制CYP3A4酵素的代謝作用。由於許多藥品皆由該酵素代謝，像是鈣離子通道阻斷劑類降血壓藥，吳藥師提醒，服用該類藥品的高血壓病人，服藥期間如食用葡萄柚，可能導致藥品血中濃度升高，而增加發生副作用之機率，像是臉潮紅、頭痛、心跳過速，嚴重時可能會導致低血壓。

此外，葡萄柚抑制藥品代謝作用可長達數小時甚至兩三天，即使間隔服藥也無法完全避免。

對此，食藥署叮嚀服藥應搭配溫開水，勿以葡萄柚汁、茶、牛奶等來吞服藥品。

釋迦是高鉀食物。(記者彭宣雅／攝影）
釋迦是高鉀食物。(記者彭宣雅／攝影）

高血壓 牛奶 台灣 釋迦

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