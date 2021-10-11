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兒童挑食缺鋅 易專注力差、發展遲緩

陳雨鑫
趙舜卿團隊針對台灣4到7歲總計203位兒童，進行微量元素鋅、鐵、銅調查研究，發現有近4成的兒童缺乏微量元素鋅，而且兒童缺鋅的情形在挑食者更加嚴重。（圖：台灣林口長庚提供）
趙舜卿團隊針對台灣4到7歲總計203位兒童，進行微量元素鋅、鐵、銅調查研究，發現有近4成的兒童缺乏微量元素鋅，而且兒童缺鋅的情形在挑食者更加嚴重。（圖：台灣林口長庚提供）

玩遊戲活動力差、專注力也不好。5歲男童被幼兒園老師發現可能有「發展遲緩」現象，家長立即帶孩子就醫，但在神經內科、心智科都沒檢查出端倪，但很明確男童表現為發展遲緩，後來轉至兒童腸胃科檢查，發現小孩嚴重挑食，血中鋅濃度過低，不及正常值的一半。台灣林口長庚醫院重新協助調整男童體質後，男童的學習專注力與遊戲活動力都大幅進步。

為瞭解孩童營養素的攝取，台灣林口長庚兒童胃腸科主治醫師趙舜卿與團隊針對台灣4到7歲總計203位兒童，進行微量元素鋅、鐵、銅調查研究，發現有近4成的兒童缺乏微量元素鋅，而且兒童缺鋅的情形在挑食者更加嚴重。該研究也發現，4到7歲兒童中有近7成有偏挑食習慣，研究結果稍高於之前的亞洲兒童偏食研究，這項研究成果於今年7月刊登於國際醫學期刊「Nutrients」中。

趙舜卿表示，從過去醫學文獻指出，偏挑食的兒童容易導致營養不均衡，而缺乏鋅又會使食慾減低，造成兒童在營養與偏挑食行為的惡性循環。鋅的含量與成長發育有關，如果長期缺鋅，兒童可能會產生身高較矮小或生長緩慢的問題。該研究也進一步發現，發展或活動力較差的孩童中，有較多的比率缺鋅，這項結果在統計上有顯著的相關性。

趙舜卿表示，過去研究發現人體長期缺乏鋅，可能會導致心肺功能的降低，進一步造成體力與活動力降低。鋅的補充有助於肌力的提升，長期肌力提升增進體能和活動量有助於提升心肺功能。

趙舜卿提到，疫情期間食物的採購大多是一次性採買，許多含鋅量高的食物如牡蠣、瘦紅肉、生蠔、海鮮類較難保存，若這些食物為孩童容易挑食的食物類別，長期下來恐會影響鋅的攝取量。趙醫師建議家長平日儘量提供孩童充足且營養均衡的食物，以減少孩童鋅攝取量不足的機會。

家中若有偏挑食的孩子，趙舜卿建議，應先著重於導正家長對於飲食內容與飲食行為的正確觀念。正確的飲食觀念強調非高蛋白、高脂肪食品對孩子有益。

反而是於三餐正常時間餵食小孩，勿給零食、甜食與重口味的食物，不要太過堅持某種固定食物，盡量在三餐中讓兒童多嘗試新食物，變換食物的烹調方式，培養孩子良好的餐前情緒以鼓勵方式替代過度獎賞或責罵等行為。

飲食過程心靜氣和並減少電視、玩具、電腦等接觸，可讓孩子較專心吃飯進而改善兒童偏挑食行為。藉由含鋅量較多的食物介入、偏挑食行為的矯正與保健營養品的補充可減少微量元素鋅缺乏的風險，讓孩子在成長發育的過程多一份保障。

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