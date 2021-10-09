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婦人更年期症狀困擾 中醫師教你調理緩解

謝進盛
柳營奇美醫院中醫師簡珮珊建議，更年期不舒服症狀，應尋求專業醫療人員協助，也可搭配一些適合藥材服用。（記者謝進盛／攝影）
柳營奇美醫院中醫師簡珮珊建議，更年期不舒服症狀，應尋求專業醫療人員協助，也可搭配一些適合藥材服用。（記者謝進盛／攝影）

50歲張女發現自己數月來出現睡眠差、易怒、盜汗等症狀，情緒管控不如以往，月經更不規則紊亂，經中醫師診斷，為典型更年期症候群，施以中醫調理，已逐漸緩解，醫師呼籲，更年期不舒服症狀，應尋求專業醫療人員協助。

台灣柳營奇美醫院中醫部醫師簡珮珊表示，依國民健康署調查，45至54歲女性，約六成有經期不規律或已停經的更年期變化，而55至64歲女性，則高達九成以上，更年期是女性不可避免且必經過程。

她進一步指出，通常女性約在45到52歲這段期間，卵巢逐漸停止製造女性荷爾蒙，造成月經經期從開始不規則、月經量一下多、一下少，到最後一年內不再有月經的停經現象，生殖機能逐漸降低到完全喪失。

簡珮珊表示，以中醫常見更年期幾種證型大致可區分「肝鬱氣滯」、「心神失養」、「腎陰虛火旺」等三大類型。「肝鬱氣滯」平時容易緊張、情緒波動大、容易發怒；有時自覺胸悶好似有東西壓在胸口，甚至必須吸大口氣才得以緩解；或時常感到喉嚨有東西梗阻著，容易脹氣、噯氣等，建議可以加味逍遙散或佛手玫瑰飲來幫助疏肝理氣。

而「心神失養」型，整天心事重重、鬱鬱寡歡、動不動就悲傷愛哭、容易自尋煩惱、多思慮，晚上睡不著，建議以甘麥大棗湯、百合、酸棗仁等來養血安神。

「腎陰虛火旺」型，常表現頭暈、耳鳴、面紅、烘熱、多汗、手足心熱、喉嚨乾或熱，皮膚乾癢等，建議以知柏地黃丸來滋陰清熱。

他提醒，重視更年期保健調理，安排適當休閒運動，此時對膽固醇及三酸甘油脂的利用率降低，所以應少肉多蔬果，也需調整日常的生活作息，保持心情舒暢更是重要。

台灣

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