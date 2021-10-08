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戴口罩…漏風 乾眼症機率增

楊雅棠
眼睛乾澀可適度點人工淚液，保持溼潤。（圖：藥廠提供）
眼睛乾澀可適度點人工淚液，保持溼潤。（圖：藥廠提供）

新冠肺炎疫情沒有盡頭，口罩到現在都還是每個人的「標配」之一。但你知道嗎？口罩如果佩戴不正確，可能也會間接提高乾眼症的風險。台北馬偕紀念醫院眼科主任鄭惠川表示，若口罩沒有緊密貼合鼻梁，呼吸氣流向上流動通過眼球表面，容易增加淚液蒸發，無形中增加乾眼症風險。

眼睛的淚液由外而內共三層，分別是脂肪層、水層和黏液層，以維持眼睛濕潤，如果其中一層分泌不足或不穩定，就可能造成角膜破皮或發炎，導致「乾澀、異物感、灼熱感、畏光」四大症狀。

近年來3C產品使用量增加，加上防疫生活型態改變，罹患乾眼症年齡下降。研究也發現18歲以下的乾眼症患者出現角膜損傷風險，較老年患者增加6.66倍；乾眼症患者角膜損傷風險較一般民眾提高2.7倍，若不及早確診治療，可能致角膜穿孔、發炎潰瘍等併發症，恐有失明風險。

而乾眼症成因複雜，鄭惠川表示，除了年齡、環境、疾病史，3C產品使用過度、65歲以上長者、停經後女性、自體免疫疾病患者也是高風險群。

另外，長時間不正確佩戴口罩、長期配戴隱形眼鏡、短期內動過雷射手術患者，也較一般人容易引起乾眼症。

鄭惠川表示，根據研究，長期佩戴6小時以上，約增加一兩成患者，尤其現在新冠肺炎疫情間，人們長時間戴口罩，乾眼症也增加。

因此，佩戴口罩需緊密貼合，必要時可用透氣膠帶將口罩上緣黏合在自己皮膚上。

乾眼症根據嚴重度也有不同治療方式，第一級輕度乾眼症，主要是淚液層不穩定，視力有時清楚、有時模糊，可使用不含防腐劑的人工淚液，搭配熱敷按摩緩解症狀。

第二、三級中度乾眼症，則是角膜和結膜過於乾燥，會出現分泌物，引發強烈不適。這時除了人工淚液外，也可加入抗發炎藥物、自體血清治療、淚管塞等方式控制病情。

但到了第四級重度乾眼症，已出現角膜潰瘍，因此除了上述治療方式，也必須接受局部免疫抑制劑或手術，以避免視力損害。

基隆長庚紀念醫院眼科教授孫啟欽表示，日常照護上可在桌上多放一杯水，空調別開太強，以提高室內溼度；多眨眼或熱敷促進淚液分泌。

另外，讓眼睛多休息、避免長期使用隱形眼鏡、適當使用人工淚液也是避免乾眼症的眼睛照護準則。

口罩 疫情 新冠肺炎

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