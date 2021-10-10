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無故暴肥 小心疾病作祟

王郁婷
在少數狀況下，腹部膨脹可能與卵巢腫瘤有關。（本報資料照片）
在少數狀況下，腹部膨脹可能與卵巢腫瘤有關。（本報資料照片）

進入中年，體重常難以控制往上爬升，畢竟無法像年輕時活動力旺盛，加上荷爾蒙改變、新陳代謝降低，體重增加是必然。

但如果在飲食、運動與作息都正常下，無故體重暴增、難以控制，就要懷疑是否有某些疾病或問題，正影響你的身體。美國內科醫師醫學博士Melina Jampolis說，以下是幾個可能導致暴肥的原因，一旦懷疑體重暴增不單純，請速就醫。

甲狀腺機能低下

當一名年輕女性走進診間，表示自己不明原因暴肥時，通常醫師第一個檢測的部位，會是甲狀腺。甲狀腺腺體負責分泌調節新陳代謝的激素，如果功能不足，新陳代謝下降，就會導致體重增加。

Jampolis博士說，甲狀腺機能低下的女性，通常還有容易疲勞、皮膚乾燥、脫髮、聲音嘶啞或便祕問題。可以透過血液檢查了解甲狀腺狀況。

多囊性卵巢症候群

研究顯示，多達五分之一的女性患有多囊性卵巢症候群。這是一種內分泌失調，體內的雌激素和睪丸激素失去平衡，引發一連串不適症狀，如偏頭痛或臉部毛髮生長。多囊性卵巢症候群還會破壞人體使用胰島素的方式，導致腹部脂肪累積、體重增加。

憂鬱或焦慮

當人承受壓力時，會分泌大量腎上腺素和皮質醇，促使身體累積能量和儲存脂肪。現代人整日坐在辦公桌前承受各種壓力，皮質醇長時間處於升高狀態，缺乏運動之下，體重自然會上升。

失眠

睡眠不足會使飢餓激素升高，這是一種提醒「該吃飯了」的激素；同時也會降低瘦素，它是表達「我吃飽了」的激素。很明顯地，睡眠時間過短，讓兩種激素失去平衡，人體常常處於飢餓不飽足的狀態，體重自然上升。

只是少睡一小時沒關係嗎？2018年刊載在「睡眠」雜誌的一項研究發現，每周多睡一小時的人，比少睡一小時的人減少更多脂肪，睡得愈少的人減得愈少，即便他們在研究中攝取的卡路里相同。

小腸菌叢過度增生

腸道依賴好菌發揮良好功能，同時也有壞菌存在，當好壞平衡消失，腸道菌叢會過度生長，引發額外的氣體，伴隨腹脹、腹痛、腹瀉，還有體重增加。

環更年期

「環更年期」指的是停經的過渡期，此時雌激素不穩定，可能造成體重增加。其他徵兆包括經期不規則、潮熱、情緒波動和性欲改變。

藥物

服用某些藥物，可能導致體重增加。抗憂鬱藥物常見的選擇性血清回收抑制劑（SSRI），可能影響大腦食欲中樞。

另外，降血壓藥物乙型阻斷劑（β- blockers）會減緩新陳代謝，某些類固醇會增加食欲。甚至像抗組織胺這類藥物，都可能破壞大腦中有助調節食欲的酶，引起明顯的體重增加。

脫水

佛羅里達健康大學營養師Kristen Neilan說，多數人飲水量不足，因為很多人會把「口渴」和「飢餓」的感覺搞混。疲倦和頭昏眼花都是輕微脫水的跡象，也很像肚子餓時的症狀。此外，充足的水分能增強粒線體功能，進而增加新陳代謝。沒有充足的水分，細胞無法快速有效完成將食物轉化為能量的任務。

卵巢癌

在少數狀況下，腹部膨脹可能與卵巢腫瘤有關。女性在更年期後更可能被診斷出卵巢癌，但每個年齡層的女性都該注意相關症狀，例如很快就感到飽脹、下腹疼痛、膀胱有壓力，如果腹脹持續存在就需特別留意，尤其有卵巢癌家族史的人。

糖尿病

第二型糖尿病與不良飲食、久坐的生活方式和不健康飲食習慣引起的胰島素阻抗有關。這些不良習慣本身就會引起體重增加，且第二型糖尿病患者的胰島素水平較高，常導致腹部肥胖。

飲食沒控制好，體重就會暴增難以控制。（本報資料照片）
飲食沒控制好，體重就會暴增難以控制。（本報資料照片）

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