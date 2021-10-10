調養身體 不一定要吃中藥

民眾若要自保，除了應選擇合格的中醫醫療院所，也可選擇有做相關檢驗的科學中藥。(中新社)

台灣 發生不肖中醫用禁藥害多人中毒，令養生族心驚。在中醫師眼中，多數身體狀況都是緊張焦慮、久坐、運動不足導致，調整生活型態、飲食、運動就能有所改善，非人人都要吃中藥調身體。

台灣前台中市議長張宏年一家四口吃自費中藥調養身體，卻鉛中毒送醫，讓習慣看中醫調身體的民眾十分擔心。台灣長庚醫院中醫師郭順利說，民眾若要自保，除了應選擇合格的中醫醫療院所，也可選擇有做相關檢驗的科學中藥，盡量避免在海外、夜市購買來路不明的中藥材，更重要的是，在看中醫調身體之前，應從調整生活型態做起，切記「健康是自己的」，別把藥當萬靈丹。

根據他臨床觀察，到中醫求診希望調理身體的民眾，大多是因緊張焦慮、工作 忙碌、久坐冷氣房、運動量不足，導致失眠 、頭痛、慢性鼻炎、痛經、拉肚子、肩頸痠痛、一曬太陽就中暑等，其實這些問題可以藉由改變生活型態、配合飲食及運動、經絡按摩就能獲得改善，症狀仍嚴重才須服藥調養。

不只如此，很多民眾常用錯誤的方式進補，例如容易上火的人體質多半偏燥熱，若跟風吃黑芝麻、麻油、黑糖、薑茶等燥熱食物來養生，反而可能讓身體更糟，認識自己的體質才是養生最重要的第一課。