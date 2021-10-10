我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

調養身體 不一定要吃中藥

中央社
民眾若要自保，除了應選擇合格的中醫醫療院所，也可選擇有做相關檢驗的科學中藥。(中新社)
民眾若要自保，除了應選擇合格的中醫醫療院所，也可選擇有做相關檢驗的科學中藥。(中新社)

台灣發生不肖中醫用禁藥害多人中毒，令養生族心驚。在中醫師眼中，多數身體狀況都是緊張焦慮、久坐、運動不足導致，調整生活型態、飲食、運動就能有所改善，非人人都要吃中藥調身體。

台灣前台中市議長張宏年一家四口吃自費中藥調養身體，卻鉛中毒送醫，讓習慣看中醫調身體的民眾十分擔心。台灣長庚醫院中醫師郭順利說，民眾若要自保，除了應選擇合格的中醫醫療院所，也可選擇有做相關檢驗的科學中藥，盡量避免在海外、夜市購買來路不明的中藥材，更重要的是，在看中醫調身體之前，應從調整生活型態做起，切記「健康是自己的」，別把藥當萬靈丹。

根據他臨床觀察，到中醫求診希望調理身體的民眾，大多是因緊張焦慮、工作忙碌、久坐冷氣房、運動量不足，導致失眠、頭痛、慢性鼻炎、痛經、拉肚子、肩頸痠痛、一曬太陽就中暑等，其實這些問題可以藉由改變生活型態、配合飲食及運動、經絡按摩就能獲得改善，症狀仍嚴重才須服藥調養。

不只如此，很多民眾常用錯誤的方式進補，例如容易上火的人體質多半偏燥熱，若跟風吃黑芝麻、麻油、黑糖、薑茶等燥熱食物來養生，反而可能讓身體更糟，認識自己的體質才是養生最重要的第一課。

台灣 失眠 工作

上一則

婦人更年期症狀困擾 中醫師教你調理緩解

下一則

防治心血管疾病 記得做頸部、心臟超音波檢查

延伸閱讀

孕產婦及幼兒服用藥物需注意 小心補過頭也別輕信偏方

孕產婦及幼兒服用藥物需注意 小心補過頭也別輕信偏方
中醫莊雯婷 10/1線上教你保健脊椎

中醫莊雯婷 10/1線上教你保健脊椎
鹿茸是年長男性之寶？中醫師傳授新養生之道

鹿茸是年長男性之寶？中醫師傳授新養生之道
月餅吃多 體重直升 中醫師曝「養身瘦身」祕訣

月餅吃多 體重直升 中醫師曝「養身瘦身」祕訣

熱門新聞

一名女網友發現自己指甲上有凹槽，有過來人看了分享自己的經驗，勸她趕緊去就醫檢查。 圖／翻攝自「爆系知識家」

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

2021-10-01 19:54

關節炎疼痛沒有方法治癒 增肌可改善

2021-10-03 02:00
製作沙拉時，葉菜類盡量以手撕，不要用刀切。（本報資料照片）

營養師教你自製蔬食沙拉

2021-10-03 02:00
醫師透過臨床診斷方式，評估患者五十肩活動度。圖／衛福部台中醫院提供

熟女「卡卡」難梳頭、扣內衣？就醫讓肩膀「解凍了」

2021-10-08 05:00
近期陽明山地區發生多起虎頭蜂螫叮事件，北市動保處及陽管處均呼籲民眾注意自我安全。取材自陽明山國家公園官網

蜂螫事件勿信尿液解痛偏方 記住4要點自保

2021-10-03 06:07
婚姻生活必須溝通，性愛更需緊密溝通。 (Getty Images)

「高潮全餐」誰能吃得到？ 專家教如何改善性高潮障礙

2021-09-28 02:05

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員