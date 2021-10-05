植物奶雖有營養 但不能取代牛奶

「植物奶」飲品近來成為潮流，不過營養師建議要注意計算攝取量，均衡飲食。（記者李成蔭／攝影）

近來因極端氣候及疫情 關係，民眾開始注意環保及養生，帶動一股「植物奶」飲品潮流。台灣 亞東醫院營養師楊景如表示，植物奶其實並非奶製品類，民眾在營養攝取上不能拿來取代牛奶。

楊景如指出，有些人身體當中缺乏「乳糖酶酵素」，無法完全消化及分解奶類飲品，造成脹氣、腹瀉或腸胃道不適等症狀，所以會改飲用植物奶，其中如杏仁奶是由堅果類製作，會攝取到油脂，由全穀根莖類製作的如燕麥奶，則是攝取澱粉。

楊景如說，每種植物奶都有不同營養物質，像有些商品主打膳食纖維，但其實含量不多，不可能取代蔬菜及水果中的膳食纖維，只能算是輔助攝取，民眾還是必須食用能直接攝取相關營養物質食物。

楊景如提醒，無論哪一種植物奶，民眾在選擇飲用時，還是要將營養攝取量與其他食物一起做一整天的計算，像想要控制血糖 及減重的人，在飲用全穀根莖類的植物奶時，就要減少攝取其它澱粉類食物；飲用堅果類植物奶時，就需注意油脂類食物的攝取量。

楊景如強調，從健康面向來看，植物奶是非動物性食品，比較不會有膽固醇或飽和脂肪酸問題；從環保面向來看，可以減少二氧化碳或牛隻問題，不過這不代表多多益善，要依情況慎選搭配的食物，吃得均衡。