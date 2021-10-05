我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

植物奶雖有營養 但不能取代牛奶

李成蔭
「植物奶」飲品近來成為潮流，不過營養師建議要注意計算攝取量，均衡飲食。（記者李成蔭／攝影）
「植物奶」飲品近來成為潮流，不過營養師建議要注意計算攝取量，均衡飲食。（記者李成蔭／攝影）

近來因極端氣候及疫情關係，民眾開始注意環保及養生，帶動一股「植物奶」飲品潮流。台灣亞東醫院營養師楊景如表示，植物奶其實並非奶製品類，民眾在營養攝取上不能拿來取代牛奶。

楊景如指出，有些人身體當中缺乏「乳糖酶酵素」，無法完全消化及分解奶類飲品，造成脹氣、腹瀉或腸胃道不適等症狀，所以會改飲用植物奶，其中如杏仁奶是由堅果類製作，會攝取到油脂，由全穀根莖類製作的如燕麥奶，則是攝取澱粉。

楊景如說，每種植物奶都有不同營養物質，像有些商品主打膳食纖維，但其實含量不多，不可能取代蔬菜及水果中的膳食纖維，只能算是輔助攝取，民眾還是必須食用能直接攝取相關營養物質食物。

楊景如提醒，無論哪一種植物奶，民眾在選擇飲用時，還是要將營養攝取量與其他食物一起做一整天的計算，像想要控制血糖及減重的人，在飲用全穀根莖類的植物奶時，就要減少攝取其它澱粉類食物；飲用堅果類植物奶時，就需注意油脂類食物的攝取量。

楊景如強調，從健康面向來看，植物奶是非動物性食品，比較不會有膽固醇或飽和脂肪酸問題；從環保面向來看，可以減少二氧化碳或牛隻問題，不過這不代表多多益善，要依情況慎選搭配的食物，吃得均衡。

台灣 疫情 血糖

上一則

夏天變更長 春秋變更短 暖化影響健康

延伸閱讀

長假吃喝變胖 及時「輕斷食」找回身材

長假吃喝變胖 及時「輕斷食」找回身材
長期飽受胃食道逆流困擾？ 「護胃聖經」教你4周食療護胃

長期飽受胃食道逆流困擾？ 「護胃聖經」教你4周食療護胃
星巴克吹素食風 智利開賣植物肉、乳品

星巴克吹素食風 智利開賣植物肉、乳品
菇類、豆類、冷凍蔬菜… 可補足膳食纖維

菇類、豆類、冷凍蔬菜… 可補足膳食纖維

熱門新聞

一名女網友發現自己指甲上有凹槽，有過來人看了分享自己的經驗，勸她趕緊去就醫檢查。 圖／翻攝自「爆系知識家」

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

2021-10-01 19:54
婚姻生活必須溝通，性愛更需緊密溝通。 (Getty Images)

「高潮全餐」誰能吃得到？ 專家教如何改善性高潮障礙

2021-09-28 02:05
一般人一天吃一顆蛋很合適。(Getty Images)

保健Q&A／健康成年人 1天吃1顆蛋

2021-10-01 02:00

關節炎疼痛沒有方法治癒 增肌可改善

2021-10-03 02:00
（圖：健康醫療網提供）

長期飽受胃食道逆流困擾？ 「護胃聖經」教你4周食療護胃

2021-10-01 01:15
製作沙拉時，葉菜類盡量以手撕，不要用刀切。（本報資料照片）

營養師教你自製蔬食沙拉

2021-10-03 02:00

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
華男染疫亡 壽險竟無法兌付

華男染疫亡 壽險竟無法兌付
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵