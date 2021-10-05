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洗臉犯了這3錯 臉上痘痘一直冒

劉小川
洗完臉後不要自然風乾。(Getty Images)
洗完臉後不要自然風乾。(Getty Images)

很多人即使每天清潔、保養工作都做好，但臉上可能還是長痘痘或是變得敏感，雖然各種原因都有可能，但皮膚科醫師提醒，第一步的清潔最重要，以下三種錯誤的洗臉方式，很多人可能天天都在犯，一定要特別注意。

錯誤1：洗完臉後自然風乾

有些人洗完臉後不想擦乾淨，選擇用自然風乾的方法，等臉變乾再進行後續保養；但醫師提醒，臉部自然變乾的過程中，可能會帶走更多的水分，且可能會降低皮膚溫度，讓後續使用保養品時，不一定能好好吸收。

錯誤2：用不乾淨毛巾擦臉

如果洗完臉不能風乾，那很多人就會用毛巾來擦臉，但醫師則提醒，用毛巾擦臉可能會有兩個問題，第一個是毛巾是否乾淨，每天使用後是否徹底清潔，不然毛巾上可能滋生很多細菌，用來擦臉，反而臉部容易過敏；第二個問題是手勢，如果力道過大，毛巾的纖維可能會讓臉部肌膚受傷。

錯誤3：洗面乳直接上臉

其實這是基礎知識，洗臉用的洗面乳，不能夠直接上臉，一定要先在手上搓出泡泡，因為透過泡泡才能洗去髒汙，如果直接上臉，整體清潔效果不會好。

除了錯誤的洗臉方式，清潔用的卸妝油使用過度也會對臉部造成傷害。

很多人卸妝會選用卸妝油，但卸妝油的成分要特別注意，其實平常的淡妝狀況下，不一定要天天使用卸妝油，可以使用卸妝水、卸妝棉即可，天天使用卸妝油，容易讓肌膚毛孔阻塞，要特別小心。

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