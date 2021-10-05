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汗為心之液…天熱養心 溫水補元氣

王燕華
花蓮慈院中醫師陳中奎建議，若夏天汗流過多感到心臟不適，可按壓位於手握拳時小拇指尖處的「少府穴」來降心火。（圖：慈濟醫院提供）
花蓮慈院中醫師陳中奎建議，若夏天汗流過多感到心臟不適，可按壓位於手握拳時小拇指尖處的「少府穴」來降心火。（圖：慈濟醫院提供）

炎熱天氣讓人只要離開冷氣房就是滿頭大汗，台灣花蓮慈濟醫院中醫師陳中奎說，「汗為心之液」，若汗流太多，就會讓心臟負擔加重，因此不只冬天，炎熱天氣也要注重「養心」，適時補充水分，擦乾汗水，若汗流太多心臟不舒服，可以按摩穴道降心火或者補氣。

陳中奎說，依照中醫理論，心臟五行中屬火，火又屬熱，而汗為「心之液」，也就是心臟的液體，一旦高溫兩熱之間相剋，流了太多汗，過度消耗心氣，就容易出現心跳快、喘、疲倦等心臟不適症狀。

特別是有心血管疾病的民眾，要留意天氣熱的影響，因為天氣熱血管和冬季比會舒張，若有高血壓要注意血壓變化，若因為服用控制血壓藥物，血壓驟降引起低血壓頭暈，也要趕快就診。

陳中奎表示，天氣熱一定要注意補充水分，補充水分就是補充元氣，但建議飲用溫水就好，不要喝太冰涼的水，以免邪氣入侵；除喝水，流汗最好迅速擦乾，汗流太多記得補充稀釋後的電解質。外出要做好防曬，若有頭暈、想吐等不適，快找陰涼處避暑，但不要急著往冷氣房衝，冷熱交替可能造成中暑。

若汗流得太多導致心臟不適，陳中奎建議，可按壓位於手握拳時小拇指尖處的「少府穴」來降心火，或手肘內側的「尺澤穴」，若感到疲倦感，可以按摩膝蓋外側附近的「足三里穴」來補氣，另外，蓮子薏仁湯、薏仁綠豆湯都是消暑飲品。

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