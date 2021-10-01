長期飽受胃食道逆流困擾？ 「護胃聖經」教你4周食療護胃

（圖：健康醫療網提供）

你也有胃食道逆流困擾嗎？現代人快速的生活節奏，許多人常常飽受胸悶、泛酸、腹痛、咳嗽等問題，其實都與胃食道逆流息息相關，為幫助大家解決這個新文明病，營養師李婉萍將臨床經驗以及許多實證醫學的研究資料，根據台灣 本地的真實狀況，收錄於《護胃聖經台灣版》。

正確攝取纖維 有機會逆轉胃食道逆流

營養師李婉萍指出，根據流行病學研究，發現胃灼熱的頻率和膳食纖維的攝取量呈現負相關，換句話說纖維吃得少，就會增加胃灼熱發生次數。

雖世界胃腸病學組織（WGO）也針對胃部灼熱議題，提出應攝取富含纖維食物的建議，但目前纖維改善胃食道逆流的機制尚未明確，可以確定的是膳食纖維與進食和消化之間的關係仍有脈絡可循，無論是水溶性纖維或非水溶性纖維，都具有能間接減少胃食道逆流機會的特性，但要如何正確攝取纖維，獲得纖維好處，可是有秘訣。

轉換高纖飲食應循序漸進 從每週間隔開始

根據衛福部建議，一般成人每日約需吃到25至35克的纖維，若是攝取過量不僅容易脹氣、排氣，也會影響體內維生素與礦物質的吸收效果，因此在嘗試轉換成高纖時一定要循序漸進。營養師李婉萍在書中舉例，首先可採取每週間隔的方式，像一週在三餐之中添加水果或蔬菜 ，下週再把白麵包換成全麥麵包，將一整天人體所需的膳食纖維分散在每餐之中，而非透過一頓飯來獲得。

漸進式低酸飲食 助受損胃逐漸修補回來

此外，要讓纖維發生作用，這時攝取足夠水份也是關鍵，主要因纖維質在腸道形成糞便過程中會吸走大量水分，因此可透過「每公斤體重✕30～40cc」來計算每人每天所需補充的水分。營養師李婉萍強調，在了解纖維與水分的重要性後，就可以開始執行包括排除期、修復期、保養期等三階段的漸進式低酸飲食，首先是第1週「排除期」，了解胃部明顯疼痛不舒服情況，且避免再吃會加重症狀的食物，並在這階段裡採取溫和飲食原則。

堅守溫和飲食原則 幫助胃部充分休息

營養師李婉萍說明，所謂溫和飲食原則就是低油、質地柔軟食物、不吃生食及難消化食物、不喝湯與飲品、吃早餐、不吃加工品及速食、正餐吃八分飽並選擇合適的水果，直到進入第2週「修復期」，胃部已經逐漸好轉，但未達到康復狀態，仍得持續堅守像低油、不吃生食、日常飲食加入護胃食物等飲食原則，一直維持到第3至4週「保養期」，讓胃部不適獲得舒緩狀態，這時飲食範圍就可以稍微放寬，偶爾享用喜歡食物，但把握適量即可的重點。

把握漸進式低酸飲食 降低胃食道逆流發作頻率

透過漸進式低酸飲食可望幫助排除可能引起發炎、加重胃部負擔的食物，以及攝取有利於保護、鞏固胃功能的溫和食物，讓受損的胃和食道能慢慢被修補起來。營養師李婉萍在書中強調，尤其胃部疼痛或出血後修復時，若能把握這樣的飲食模式，不僅有助於降低胃食道逆流發作的頻率，也能改善胃炎、脹氣或是消化性潰瘍等症狀。

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資料來源：健康醫療網

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