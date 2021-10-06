9個年齡層 如何睡睡平安

究竟人每天要睡多少時間才夠，才足以維持最基本的健康運作？ 示意圖／ingimage

大家都知道睡眠很重要，睡眠不足可能導致肥胖 及增加罹患心血管疾病及失智症等疾病的風險。但它占據人生太多時間，尤其現代人每天忙得團團轉，許多人會說「我忙到連睡覺的時間都沒有」。究竟人每天要睡多少時間才夠，才足以維持最基本的健康運作？

談到人每天要睡多少時間才夠，最重要的是看你的年齡及睡眠品質而定。根據美國睡眠基金會(Sleep foudation)建議，睡眠時間依不同年齡階段有不同需求，中壯年的成人階段(26-64歲)，大約需要7-9小時的睡眠時間。而如果每天就是沒有那麼多時間睡覺，睡眠不足會怎樣？又或者我太貪睡，睡太多又會怎樣？

睡眠不足的影響

睡的不夠，可能對健康造成的影響包括免疫系統下降，代謝功能變差，皮膚老化快速、易罹患心血管疾病、糖尿病 甚至癌症 等疾病。

現代人還有一個常見狀況，就是平常忙碌睡很少，假日才狂睡補眠。但眠真的能補嗎？根據元氣網專欄作家、高雄醫學大學心理學系助理教授蔡宇哲撰文指出，周末補眠看似可以解決周間睡眠不足，實則又造成了另一個生理時鐘混亂的問題，可說是「挖東牆補西牆」的作法，他建議還是要盡可能增加周間的睡眠時數，及讓周末作息不要差異太大。

睡太多又會怎樣

根據元氣網專欄作家張金堅教授撰文指出，睡眠太充足也不宜，根據邁阿密大學醫學院的研究發現，睡眠時間過長(超過9小時)，可能導致神經認知功能下降，這也包括學習能力與記憶力的下降，睡太久可能使心臟疾病風險增加約35%至40%，另外與肥胖、糖尿病以及癌症均有相關。

睡不好如何改善

還有一種人，明明準時睡覺，但睡不好，睡眠品質不佳，導致睡眠時間依然不足。腦神經科學博士鄭淳予醫師曾在其臉書教大家改善睡眠品質，他指出白天就該有些「準備工作」，他提出以下5個訣竅幫助你睡得更好。

1、培養日、夜分明的節律

2、維持運動習慣，但避免睡前運動

3、白天補眠、午睡勿超過30分鐘

4、睡前準備黃金期少接觸3C

5、睡前準備黃金期多靜態活動

(元氣網)