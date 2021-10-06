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9個年齡層 如何睡睡平安

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究竟人每天要睡多少時間才夠，才足以維持最基本的健康運作？ 示意圖／ingimage
究竟人每天要睡多少時間才夠，才足以維持最基本的健康運作？ 示意圖／ingimage

大家都知道睡眠很重要，睡眠不足可能導致肥胖及增加罹患心血管疾病及失智症等疾病的風險。但它占據人生太多時間，尤其現代人每天忙得團團轉，許多人會說「我忙到連睡覺的時間都沒有」。究竟人每天要睡多少時間才夠，才足以維持最基本的健康運作？

談到人每天要睡多少時間才夠，最重要的是看你的年齡及睡眠品質而定。根據美國睡眠基金會(Sleep foudation)建議，睡眠時間依不同年齡階段有不同需求，中壯年的成人階段(26-64歲)，大約需要7-9小時的睡眠時間。而如果每天就是沒有那麼多時間睡覺，睡眠不足會怎樣？又或者我太貪睡，睡太多又會怎樣？

睡眠不足的影響

睡的不夠，可能對健康造成的影響包括免疫系統下降，代謝功能變差，皮膚老化快速、易罹患心血管疾病、糖尿病甚至癌症等疾病。

現代人還有一個常見狀況，就是平常忙碌睡很少，假日才狂睡補眠。但眠真的能補嗎？根據元氣網專欄作家、高雄醫學大學心理學系助理教授蔡宇哲撰文指出，周末補眠看似可以解決周間睡眠不足，實則又造成了另一個生理時鐘混亂的問題，可說是「挖東牆補西牆」的作法，他建議還是要盡可能增加周間的睡眠時數，及讓周末作息不要差異太大。

睡太多又會怎樣

根據元氣網專欄作家張金堅教授撰文指出，睡眠太充足也不宜，根據邁阿密大學醫學院的研究發現，睡眠時間過長(超過9小時)，可能導致神經認知功能下降，這也包括學習能力與記憶力的下降，睡太久可能使心臟疾病風險增加約35%至40%，另外與肥胖、糖尿病以及癌症均有相關。

睡不好如何改善

還有一種人，明明準時睡覺，但睡不好，睡眠品質不佳，導致睡眠時間依然不足。腦神經科學博士鄭淳予醫師曾在其臉書教大家改善睡眠品質，他指出白天就該有些「準備工作」，他提出以下5個訣竅幫助你睡得更好。

1、培養日、夜分明的節律

2、維持運動習慣，但避免睡前運動

3、白天補眠、午睡勿超過30分鐘

4、睡前準備黃金期少接觸3C

5、睡前準備黃金期多靜態活動

(元氣網)

癌症 肥胖 糖尿病

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