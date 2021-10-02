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多吃B群 增肺癌風險？

江良誠
不少民眾服用維生素補充體力，營養師建議需遵守參考值，不要過量服用。（圖：台灣南投醫院提供）
不少民眾服用維生素補充體力，營養師建議需遵守參考值，不要過量服用。（圖：台灣南投醫院提供）

維生素B群是許多民眾常吃的營養補充品，希望補充體力與精神，不過近日傳出，男性補充B群會大幅提升40至50%的肺癌風險。台灣南投醫院表示，並無大型實證醫學研究，證實補充維生素會導致癌症。不過營養師建議，天然食物才是補充維生素來源的，如果服用補充劑，則需參考每日建議量，多食無益。

南投醫院表示，網傳訊息是出自2017年發表在臨床腫瘤期刊 ( Journal of Clinical Oncology）的內容，使用問卷並追蹤了7萬7118名民眾的死亡率及相關危險因子，發現年齡50至76歲補充高劑量的維生素B6>20mg/天和B12>55ug/天，會增加肺癌發生率。

營養師黃淑敏說，研究中指出抽菸又補充高劑量維生素B6和B12的民眾才會增加肺癌風險。建議民眾應飲食均衡， 如豆魚蛋肉、蔬菜、五穀雜糧類、水果、油脂與堅果種子及乳製品等，只要每日攝取到這六大類食物，各種維生素就不會缺乏。

黃淑敏說，人體所需維生素分為水溶性及脂溶性。脂溶性維生素是指維生素A、D、E、K，而水溶性維生素就是維生素C和B群。B群則包括維生素B1、B2、B3、B6 、B12、葉酸等。

維生素在人體的共同特性就是，除了維生素D以外，人體內幾乎無法自行合成，必須由食物供應。而且只需要極少量，就可以維持人體正常生長、調節生理機能及組織建造與修補，還可以幫助營養素及能量的代謝。

民眾是否需要額外補充維生素？黃淑敏建議，若是每日無法吃到足夠飲食或是生病期時，可適量補充維生素，但不建議長期補充，也不建議補充高劑量的維生素。這篇研究中只有指出維生素B6、B12並無研究其他的B群，抽菸本來就是罹患肺癌的危險因子之一。她建議每天均衡攝取天然食物，如必須使用補充劑作為營養補充，以每日建議量或是產品上標示建議量補充，多食無益。

台灣 癌症 腫瘤

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