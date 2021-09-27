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長輩吃完東西咳嗽、出痰 觀察六指標揪出吞嚥障礙

記者蕭羽耘／台北報導
董氏基金會指出，台灣65歲以上的長者，每周至少3次進食嗆到者高達21.8%。其中，有12.8%經評估為吞嚥異常。記者蕭羽耘／攝影
董氏基金會指出，台灣65歲以上的長者，每周至少3次進食嗆到者高達21.8%。其中，有12.8%經評估為吞嚥異常。記者蕭羽耘／攝影

家中長輩吃完東西如果有咳嗽、出痰的狀況，就需小心吞嚥能力退化問題。董氏基金會27日指出，台灣65歲以上的長者，每周至少3次進食嗆到者高達21.8%。其中，有12.8%經評估為吞嚥異常，專家指出，吞嚥障礙共有六類指標，若有較大異常者，可能連帶引發營養不良、蛋白質攝取不足、肌少症等。

吞嚥能力隨著年齡慢慢退化，即使身體沒有任何疾病的長者，也很可能有吞嚥功能障礙。台灣咀嚼吞嚥障礙醫學會理事長王亭貴說，喉頭結構會因老化鬆弛影響吞嚥，吞嚥障礙一共有六項指標，可以觀察家中長輩，是否為高風險族群。

首先是吃飽後有輕咳現象，王亭貴說，一般人嗆到後，會用力咳嗽將食物咳出，但長輩肌力退化、力量不夠只能輕咳；第二吃完食物後分泌痰；第三飲食完畢後口腔都還有食物殘渣；第四體重莫名減輕；第五過去有些疾病，如中風、腦疾病、頭頸癌疾病、帕金森氏症與失智症等等；最後，則是年齡因素，以現代人來說，75歲以上者需要注意。

有些民眾會誤認為，長者輕咳、有痰的現象是年輕抽菸所致，其實不然，也有可能是吞嚥障礙所致。王亭貴提醒，難以判斷吞嚥問題，建議可利用自我評估工具衡量，如果異常需要尋找專業協助，通常接受介入訓練，情況可以大大改善。

治療策略包含，調整用餐姿勢，吃東西的時候絕對不要仰頭，進食過程需要提醒長輩咀嚼，吞嚥前可以含在嘴裡一秒鐘做預備，再進行吞的動作，可以有效降低噎到的狀況。

台灣大約每10位長者就有1位有吞嚥障礙，這也是引發老人厭食症的原因之一，董氏基金會食品研究中心主任許惠玉表示，根據2013年的美國中密西根大學的研究發現，銀髮族一旦出現咀嚼吞嚥功能下降的情況，飲食方面應避比較難咬的食物，如生鮮蔬菜水果、煮太老的肉類、太乾的麵包等。

但改選擇較軟、易咀嚼的食物的情況下，醣類及脂肪量比較高，且蛋白質和纖維較不夠，長期下來就容易出現營養不良、衰弱、肌少症，體重下降等，一系列造成長者失能的惡性循環。

許惠玉建議，長者可選擇合適的假牙、多運動，增加飢餓感，食物選擇上則建議以容易咀嚼消化為原則，肉類部分需要注意，少筋膜去骨，蔬菜類可選擇柔軟的瓜果、蔬菜綠葉。

因應高齡社會，台灣也有食品工業發展研究所，研發銀髮族友善食品，並授權使用Eatender標誌，累計有446件食品獲得標章，並依食品質地進行標示，供長者個人化選擇，減輕飲食負擔。

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