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精油按摩泡澡…芳香自然療法 打造健康防護網

邱智慧
精油可抗菌。(Getty Images)
精油可抗菌。(Getty Images)

全球新冠肺炎疫情燒不停，Delta病毒來勢洶洶，就算打了疫苗，還是要小心防範，提升自我抵抗力。但除了日常飲食、運動之外，還有其他抗疫的保健方法嗎？西醫出身的法樂思芳療學院校長曾俐敏指出，想要加強自我對環境的保護力，平時在家也可以透過天然精油按摩促進血液循環，也可自製抗菌的精油噴霧，打造簡單的自我防護網。

談到精油，大家最常想到的是舒服的香氣，能夠放鬆、療癒，改善心情。但是精油到底是什麼？又是從何而來呢？其實，精油是從植物萃取的有機化合物，來自植物的樹根、樹葉、樹幹、花、果實等部位，因此，精油對於植物生長扮演重要角色，可保護植物免於病菌的侵害。從古埃及時代，精油就被人類用在日常生活，包括環境淨化、防腐劑、甚至抵禦黑死病，由此可知，精油的歷史悠久，使用用途也相當廣泛。

擁有20年早療臨床資歷的曾俐敏，擅長用芳香自然療法結合西醫，相輔相成。她認為，精油中有許多從植物萃取的有效分子，可以善加利用，透過聞嗅、局部塗抹等方式進入體內，作為平時保養之用。舉例來說，目前新冠肺炎疫情仍不可掉以輕心，想加強居家抗菌消毒就可多利用天竺葵和茶樹精油，這兩款天然植物精油含有抗病毒特性，做成噴霧使用，對人體無負擔、增強天然防護力。

除了精油抗菌之外，曾俐敏建議，精油搭配泡澡、按摩也可以加強血液循環、增加新陳代謝，提升自我健康力。尤其，現在進入秋季，在季節轉換之際，想要加強養生調理，可以使用生薑精油，塗抹在小腿按摩，或是加入溫熱水中泡澡，改善四肢冰冷、活絡血氣。其實，精油的搭配使用法很多元。

精油也可用來按摩促進血液循環。(Getty Images)
精油也可用來按摩促進血液循環。(Getty Images)

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