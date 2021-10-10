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預防心血管疾病先戒菸 醫師：CP值最高

陳碧珠
醫師認為，戒菸是預防心血管疾病第一要務。（本報資料照片）
醫師認為，戒菸是預防心血管疾病第一要務。（本報資料照片）

一般人都知道心肌梗塞、腦中風、糖尿病跟三高有關，卻鮮少知道真正要命的頭號殺手是「吸菸」。台灣一群來自心臟內科、神經內科、新陳代謝科的醫師，積極透過「在地戒菸」，建立個管團隊幫助病人從「根」治起。醫師認為，相較於用藥、裝支架或手術，及早戒菸是預防猝死、降低長照風險的高CP值良方。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一表示，以往多由家庭醫學、胸腔科醫師推動戒菸，但三年前七大科學會討論，發現心血管疾病患者「怎麼愈來愈年輕？」推估可能與不良生活習慣有關，戒菸是預防心血管第一要務，大家決定介入，掌握病患資料，配合個管團隊追蹤，提升戒菸效益。

一位男性本來要吃四種降血壓藥，經過在地戒菸三個月成功後，血壓馬上下降，現在只需服用一種藥；另一名菸齡50年男性，三酸甘油脂數值高達800mg/dl，一天抽菸一到兩包，短期戒菸成功後，數值馬上掉到200mg/dl，後悔沒早點戒，還可以省下大筆菸費。

中山醫學院院長詹貴川指出，過去一年收治200多個心肌梗塞患者，都以為抽菸只影響肺部，與心血管、高血壓無關，他曾幫一位患者裝置塗藥血管支架時，開玩笑地說：「我已經幫你把買菸的錢花掉了，不可以抽了。」

中華民國糖尿病衛教學會理事、鹿基醫院內分泌新陳代謝科醫師杜思德表示，彰基糖尿病患多達近8000名，10至15%吸菸，男性為主。彰基糖尿病中心內有專屬衛教護理師、個管師，醫病關係緊密，推動在地戒菸的遵從性高。

杜思德分享，一名菸齡長達40年的63歲男性，一天抽四包，健檢驗出高血糖而就醫，發現血管硬化指標小於0.9，進一步做心導管檢查，發現三支冠狀動脈全阻塞。經在地戒菸管理後，不到兩個月成功戒菸，血糖也下降了，戒菸過程配合飲食控制，沒有發胖，從「心」面對人生。

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