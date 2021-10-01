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食用乳製品 不會增心血管疾病風險

編譯張君堯
根據對世界上最大乳製品消費者進行的新研究顯示，與攝入量相對較低的人相比，「攝入更多乳製品的人患上心血管疾病的風險更低」。(Getty Images)
根據對世界上最大乳製品消費者進行的新研究顯示，與攝入量相對較低的人相比，「攝入更多乳製品的人患上心血管疾病的風險更低」。(Getty Images)

根據一項針對全球最大乳製品消費國家進行的新研究顯示，與攝入量相對較低的人相比，「食用更多乳製品的人患上心血管疾病的風險更低」。

患心血管疾病 風險更低

CNN報導，瑞典是世界上乳製品生產和消費水平最高的國家之一。一個國際科學家小組研究該國共計4150名60歲老人食用乳製品並測量血液中發現的特定脂肪酸，隨後追蹤這些人平均達16年，以觀察有多少人罹患心臟病、中風和其他嚴重的心血管疾病，以及有多少人死亡。

在對其他已知的心血管疾病風險因素，包括年齡、收入、生活方式、飲食習慣和其他疾病等進行統計調整後，研究人員發現，脂肪酸含量高、同時也是乳製品攝取量高的人「罹患心血管疾病的風險最低」。

在將瑞典的結果與來自美國、丹麥和英國共計近4萬3000人的其他17項研究相結合後，該團隊隨後證實了這項發現。該研究的聯合資深作者馬克倫德（Matti Marklund）在聲明中表示「雖然研究結果可能部分受乳製品以外的因素影響，但我們的研究並未表明乳製品本身有任何危害，我們發現那些攝取量最高的人實際患上心血管疾病的風險最低，這些關係非常有趣，但我們需要進一步研究以更好地了解乳脂肪和乳製品對健康的全面影響」。

心血管疾病 瑞典 心臟病

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