女子便秘20年 微創手術重建腸道「暢」通了

微創手術重建腸道，讓便祕患者找回「暢」快人生。(Getty Images)

一名女業務員長期便祕 ，天天吃強效軟便劑仍「大」不出來，20年苦不堪言，台中慈濟醫院大腸直腸科主任邱建銘接獲病人求診，採用微創便祕術式重建腸道，終能讓業務員重拾「暢」快人生，也重拾笑容。

42歲女業務員，因業績壓力大，自我要求也很高，她工作 表現優異，但苦惱「便祕」，她自述用過各種偏方，可是效果卻愈來愈不明顯，生理問題的焦慮造成睡眠不足，加上工作壓力形成惡性循環，她說對人生愈來愈絕望。

女業務員後來到台中慈濟醫院就醫，期待能藉手術徹底解決問題，主任邱建銘依他臨床經驗指出，大多數便祕病人的病因與自律神經失調、情緒壓力有關，只要改變生活作息與飲食習慣，9成以上的便祕都可以改善，並藉藥物控制緩解症狀。

但經過長期追蹤，確認女業務員軟便藥物愈用愈重，藥物無法戒斷，屬於極少數真正需要開刀的族群，邱建銘決定幫她動刀，傳統便祕手術做法是切除所有大腸，只保留直腸，存在兩個最大缺點，除容易導致術後嚴重腹瀉或升高夜間滲便機會、沒有大腸腸內菌共生互動，也會影響身體抵抗力，邱建銘調整標準術式做法，保留1小段升結腸，利用腹腔鏡切除大部分的大腸，做升結腸與乙狀結腸吻合。

回診時，女業務員滿臉笑容說，她從人生沒有希望的谷底，到如今可以早睡早起工作順利，順利休假出遊，感謝邱建銘主任幫她找回生命中的快樂。

邱建銘表示，過去3年，針對長期追蹤已確認為「藥物治療無效」的19位病人做保留升結腸的便祕手術，雖然保留小段升結腸會讓手術變得相對複雜，但個案術後腹瀉、失禁、滲便副作用為零，便祕症狀百分百改善，同時完全不需要軟便劑的比例達8成4，長期觀察結果能降低手術後副作用，安全有效，治療效果更好。