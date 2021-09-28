「高潮全餐」誰能吃得到？ 專家教如何改善性高潮障礙

婚姻生活必須溝通，性愛更需緊密溝通。 (Getty Images)

有台灣 「最美博士」之稱的性事專家許藍方疑似與人夫醫師傳出不倫戀 ，引發關注，她之前在網路影片中所提及「女性五大高潮」論點，再度成為話題，不少女生抱怨另一半，為何同樣是女人，有的可以吃到「高潮全餐」，自己卻從不知高潮何物。

老公要求A片姿勢 老婆怨從沒快感

確實如此，一項調查發現，全台高達三成三女性從來沒有享受過性愛高潮，罹患「性高潮障礙」，對於性事抱著可有可無的態度，另一半「想要就給」，交差了事。

性學博士、台安醫院婦產科主治醫師陳思銘表示，超過三成女生罹患「性高潮障礙」，老公、男朋友應該負起最大責任，除了不該讓女人流淚之外，更應該學習性愛技巧，傾聽女伴的需求。

陳思銘說，一對輕熟齡夫妻尋求性愛諮商，進到診間後，妻子開始抱怨，老公做愛時，總要邊看A片邊做，並要求她有樣學樣，跟著影片女主角一起做動作。

妻子自述，剛開始還覺得有趣，但幾次下來，就覺得沒勁，要她比照辦理，做出高難度動作，但她可從沒嫌過另一半的尺寸，以及奮戰挺進的時間，最重要的是，結婚多年，從沒體驗過性高潮。

三類高潮 最高境界可遇而不可求

根據許藍方說法，女生高潮可分為陰道高潮、陰蒂高潮、乳頭高潮、混合式高潮、情感高潮等五種，還曾討論G點位置，約距離陰道口3至5公分，通常位於陰道上壁，每個女生G點位置不盡相同，需要另一半用心尋找。

對於女性高潮，陳思銘表示，在性學上，女性高潮簡單分為陰蒂高潮、陰道高潮、混和高潮等三種，其中以陰蒂高潮最為常見，大部分女生自慰時，都透過陰蒂局部刺激，達到快感。

至於陰道高潮，比率較低，有賴於陰莖撞擊摩擦，或是按摩棒震動，屬於全身性的快感。混合高潮的比率更低，通常可遇而不可求，必須天時地利人和，才可能感受到天人合一的境界。

事實上，女生性高潮有其醫學定義「每隔0.8秒全身不自主地產生收縮，時間達約20秒」。陳思銘表示，如果依照這個標準，曾有過性高潮的女生比率可能更低。

改善性高潮障礙 女要勇敢說 男要有耐性

如何改善「性高潮障礙」？陳思銘建議，婚姻生活必須溝通，性愛更需緊密溝通，女生應勇於說出自己的感受。例如，對方床上功夫只會橫衝直撞，如同郭靖初學「降龍十八掌」 時，怎麼打就是「亢龍有悔」，此時，自己毫無快感，直說無妨，因為另一半也不想自己累得半死，還被嫌棄做白工。

陳思銘提醒，女生應該瞭解自身性敏感帶，適時引導另一半，在床上扮演著老師角色，溫柔地指導另一半。至於男生，務必耐心傾聽，投其所好，瞭解女伴喜歡的體位姿勢，以及找到讓她最容易高潮的點。

男女高潮大不同，男生自慰時，平均兩分鐘就可射精，至於做愛，平均也就六、七分鐘。但女生在高潮之前，暖車時間較久，平均得花上10至20分鐘。

陳思銘提醒，男生不要只顧著自己爽，以工作 壓力沉重為由，成為床上的快打部隊。應慢慢地來，溫柔對待，傾聽另一半感受，且千萬不可將A片當成性愛範本，自己如無30公分 ，耐力也不行，怎能要求對方變成「波多野結衣」。