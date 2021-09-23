【食力】抗微生物藥劑濫用於糧食系統 每年殺死70萬人

抗微生物藥劑應用於糧食系統來預防動植物疾病相當常見，但近年來卻發現這些微生物產生抗藥性。當這些具有抗藥性的糧食被人類攝取後，使人類生病，卻因為抗藥性無藥可醫。(圖：食力提供)

抗微生物藥劑（抗生素、抗真菌藥和抗寄生蟲藥等）的使用，也是我們常聽到的動物用藥或是農藥，在糧食系統裡並不陌生，不管是植物或是動物都會使用到它，初衷來自於確保糧食系統的安全。

近年來卻發現抗生素過度濫用的情形不管是對人、環境、動植物都造成了莫大的傷害，甚至因為在人體內產生抗藥性的緣故，世界衛生組織（WHO ）示警全球每年有70萬人因此死亡。

聯合國 糧食系統預計將這項議題納入2021年9月23日的高峰會討論，希望呼籲各國要嚴加改善這個問題。

每年有70萬人死於糧食系統抗生素濫用

普遍來說聽到抗微生物藥劑時，第一時間想到的會是就醫時的藥劑，而糧食系統與人類所所使用的許多抗微生物藥相同或類似，使得人類不得不正視這個問題。

當動物或植物服用抗生素後，體內的微生物若是產生抗藥性就會存活下來，人類在攝取動植物時進而就會受到這些具有抗藥性的微生物迫害，且因為微生物本身已具有抗藥性，這時再服用任額抗生素都於事無補，這樣的情況每年殺死至少70萬人。

而這些具有抗藥性的微生物，會根據抗藥性的基因特徵加上微生物的名稱來命名，比如「超廣譜乙內酰胺酶(ESBL)耐藥腸桿菌科細菌」就是種相當常見的抗藥性微生物，ESBL是微生物因基因突變所產生的酶，它能夠分解多種乙內酰胺類抗生素中的乙內酰胺，進而使這類抗生素失效。

為什麼糧食系統需要抗微生物藥劑？

如果會產生抗藥性，為什麼抗微生物藥物的利用卻沒辦法根絕？

抗微生物藥物目前在糧食系統中，不管是動物或是植物都有廣泛的應用，主要的目的無非是要預防、治療疾病，或是促進生物的生長等。雖然會有抗藥性的產生，但在大規模的商業養殖上來看，唯有有效的控制動植物的健康才有辦法確保糧食系統安全，這也是為什麼糧食系統長期以來依賴抗微生物藥劑的主因。

除此之外，更嚴重的問題是當微生物接受到的抗微生物藥劑越多，所產生的抗藥性就越強，倘若對於可是用的抗微生物藥全數免疫，幾乎可說是超級微生物的存在，因為根本沒有辦法預防或是殺死它。

全球正在減少使用，卻仍有很大的進步空間

即使全球面對減少在糧食系統中用藥有共識，但在實際執行層面上仍有很大一段空間需要努力，主要還是與商業生產行為脫不了關係。

目前科學家也在積極研發疫苗 或是其他藥物，來取代抗微生物藥物的使用。除此之外，政府的相關法令與規範有效的限制使用量也相當重要。(本文授權轉載自食力)