流動清水沖15分鐘 最能洗去農藥

針對不同類型的蔬果，清洗方法大同小異。 (Getty Images)

蔬果買回家恐面臨農藥超標風險，這時正確清洗顯得十分重要。然而，市面上的蔬果洗潔劑、阿嬤傳承的「加鹽」祕訣，與小蘇打混醋的酸鹼中和，真能消除農藥殘留嗎？專家一致認為，「清水」還是避免將農藥吃下肚的利器。

台灣 長庚毒物實驗室（兼任）護理師譚敦慈說，泡過水的農產品更容易腐敗，買回家必須先洗淨，把有損傷的地方切掉，放置在可濾水的保鮮盒，或是在容器內墊上廚房紙巾，再放進冰箱，延長保存期限。

不論是泡水菜或是搶收菜，清洗方法並無不同。譚敦慈、台灣林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海一致認為，清洗蔬果最有效的方式，就是將蔬菜 放置在裝滿水的清洗盆內，以流動水溢流12至15分鐘即可。

譚敦慈進一步說明，首先可以把青菜除根、去頭後，先在水盆中清洗一至兩次，第三次蓄滿水後，將水龍頭水量開到約一根筷子的粗度，溢流12至15分鐘即可。

針對不同類型的蔬果，清洗方法大同小異，不過有些品項比較特別，清洗也有一些小撇步。十字花科例如花椰菜，是許多人公認很難處理的青菜，除農藥殘留問題外，梗的中間還會藏有菜蟲，似乎無法徹底清洗乾淨。且花椰菜泡水會浮在水面，譚敦慈說，這時可以拿個盤子將花椰菜下壓泡水，再以流動的水做清潔。

包葉菜類如高麗菜、大白菜，可切下預計要吃的份量，去掉心，將菜葉撥鬆再清洗。有些蔬果則是表面凹凸不平，例如青椒、甜椒類的凹面處不容易洗乾淨，顏宗海建議，可以購買蔬果毛刷，刷一下比較安心。

由於農藥大部分為水溶性，若是採接觸型噴灑，例如將農藥直接噴灑在水果樹上的水果，顏宗海說，可以藉由清洗和剝皮去除農藥殘留。有鑑於此，最好將蔬果完整清洗乾淨後再削皮、剖開，以避免表面的農藥殘留沾染至內部可食用的地方。

根莖類則是烹調上要特別注意，譚敦慈說，馬鈴薯有發芽情形，會釋放毒素，一定不能吃下肚，至於地瓜發芽還可以食用，只是口感不好。

民眾害怕農藥殘留，業者順勢推出琳瑯滿目蔬果清潔劑，顏宗海說明，蔬果清潔劑含有介面活性劑，雖沒什麼毒性，但若沒沖洗乾淨，對人體仍有疑慮。

有些人則會誤信謠言，認為洗米水中含有纖維素，用來洗菜對人體有幫助，顏宗海說，洗米水畢竟還是汙水，比較適合澆灌植栽、沖馬桶。

使用酸鹼中和、泡鹽巴洗蔬果的民眾，也建議停止這樣的習慣，顏宗海說，所有五花八門的清潔辦法，皆比不上「流動的水」。譚敦慈則說，若是為了防止水果氧化，賣相不好看，可以去皮、泡鹽水，但沒削皮之前，還是用水洗就好。

「連續採收的蔬果最容易有農藥殘留問題。」顏宗海說，避免農藥問題要由三方把關，首先是農民需要友善耕作， 按照正確的耕作方式，並搭配合規、合量的農藥；政府需要設立標準審查，揪出超標不符規定者；而民眾想要吃得健康，還是選擇當季、當地的天然食材最好，還顧得到荷包。