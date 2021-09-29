減毒烤肉 先蔬後肉輕調味

烤肉順序，譚敦慈強調，先蔬後肉。（記者江家全／攝影）

美國 疫情稍為解封，悶久了開始召集親朋好友烤肉聚會，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈，傳授在家減毒烤肉妙招，讓大家烤肉更健康。

室內用電烤盤 注意通風

「室內烤肉絕對不能使用炭火，容易一氧化碳中毒。」譚敦慈建議，可用電烤盤烤肉，但要打開窗戶保持通風。開始烤肉前，在電烤盤底下的滴油盤加點水，可讓油煙少一點；在烤盤上先刷一層耐高溫的植物油，避免烤盤乾燒，在食物都放上烤盤之後，再插電加熱。

烤肉的順序，譚敦慈強調，「先蔬後肉」，把該吃的蔬菜 吃完後再吃肉，對身體負擔小，烤盤也會比較乾淨。建議吃一盤深綠色蔬菜及一盤多色蔬菜，如杏鮑菇、茭白筍、彩椒等，符合國健署「我的餐盤」飲食建議，每日食用兩份蔬菜較健康。蔬菜本身就有鮮甜味，烤完可直接吃。

「生食、熟食要分開處理，烤肉一定要烤全熟再吃。」譚敦慈建議，使用不同碗盤、筷子處理生熟食，烤好的熟食不可盛裝在生食碗盤上，夾子跟筷子不應生熟肉混用，以免汙染。烤肉一定要烤熟，尤其豬肉及淡水魚烤全熟，避免吃進細菌，導致食物中毒、急性腸胃炎。

譚敦慈說，烤肉時生、熟食分開處理。（記者江家全／攝影）

譚敦慈建議，食材都暫時不要調味，以原味燒烤，待烤好後，撒些微胡椒粉、海鹽或沾醬食用。沾醬可以大量蔥、薑、蒜、洋蔥、水梨（磨成泥）、少量醬油，適量的水調合稀釋，低鹽低鈉。水梨泥有助於排出多環芳香烴碳氫化合物，讓調味更清甜。

雞腿可用水煮 先放烤盤

烤肉時，譚敦慈指出，較難烤熟的食材放烤盤中間，用中火烤熟。雞腿可先用水煮過，先放上烤盤，再開始烤其他肉品及蝦子。烤香腸很美味，先用水煮過再烤，可減少亞硝酸鹽、磷酸鹽攝取。農委會研究指出，「吃一顆芭樂可解18根香腸的毒」，建議一口香腸、一口芭樂，也可搭配木瓜、鳳梨。

烤肉應搭配吃高纖水果，像柚子、芭樂、水梨、蘋果，可去油解膩、增加纖維質攝取、促進腸胃蠕動。柚子食用上有禁忌，服用降血脂藥、降血壓 藥、鎮靜安眠藥等，不可與柚子同時吃。柚子含鉀量較高，腎臟病友謹慎食用。

表格供參

譚敦慈公開拿手料理「甘甜鳳梨啤酒蝦」，建議烤蝦前，可於前一晚加入啤酒醃漬。