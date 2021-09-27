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減緩老化 …芳香療法幫身心靈充電

邱智慧
適時使用植物精油，讓身心靈都能得到全方位照顧。(Getty Images)
適時使用植物精油，讓身心靈都能得到全方位照顧。(Getty Images)

進入橘世代，中年之後不僅要抵抗慢性病等健康問題，很多人也很在乎外表的老化，像是皮膚不再緊緻、皺紋生成、氣色不佳等，「老態」讓人很難不在意。法樂思芳療學院校長曾俐敏建議，除了日常的飲食保健，適時使用植物精油加強保養，可透過天然的植物力，讓身心靈得到全方位照顧。

進入芳療業超過9年的曾俐敏，西醫背景出身，早療臨床治療經驗逾20年，本身擁有腦科學博士、聽語障礙碩士、心理學等多重專業，也自營兒童復健診所。她發現，在治療過程中，屬於天然療法的芳療，利用天然精油的香氣，有很好的輔助性。

以現代人常見狀況舉例，可能因為壓力大，造成一些女性在40歲就出現更年期，儘管外表看起來不老，但更年期的到來代表卵巢早衰，細胞老化是不可否認的事實。在西醫的治療上，會透過補充雌激素來增加荷爾蒙、治療更年期。

以芳療來說，面對更年期來臨時，可以用「類雌激素」的天然精油來保養。主要是利用精油的天然分子刺激身體製造雌激素，讓不足之處透過自己身體生成，精油只是輔助角色，像是快樂鼠尾草、甜馬玉蘭、甜茴香精油或絲柏精油都有類似效果。

除了更年期，熟齡在意的肌膚保養，精油也可以輔助。曾俐敏說，想要減少老化速度，就要維持細胞活力、避免細胞氧化，就是常聽到的「抗氧化」，芳療的面向是透過精油的使用，讓芳香分子進入體內，加速循環與代謝，恢復天然的抗氧化能力。

精油臨床研究會分析各精油中的活性分子對於抗氧化的能力，像是黑胡椒、生薑精油就有不錯的抗氧化能力，可加入保養品中塗擦；檀香精油中的分子則有助於減緩細胞凋亡的速度；最受熟齡歡迎的是含有大馬士革玫瑰花蠟（Rose Damascena Flower Wax）的玫瑰精油，有助於保濕、安撫肌膚，也是很好的日常保養品。

曾俐敏強調，芳療是輔助角色不能取代正規醫療，要減緩老化，除了透過精油保養外，平常的健康飲食和運動也格外重要。

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