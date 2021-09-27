酒精破壞免疫系統…WHO：飲酒增染疫風險

疫情期間應避免飲酒，減少酒精對免疫系統的損害。(Getty Images)

台灣 國民健康署呼籲，疫情期間為了維護健康，民眾應拒絕飲酒邀約，或以茶代酒的方式問候。知名醫學期刊刺胳針（the Lancet）2018年發表的大型研究結果發現，喝酒對人體有致癌 影響，只有把飲酒量降到零，才能避免酒精對身體的各種危害。

根據台灣衛生福利部2020年台灣十大死因分析資料，慢性肝病及肝硬化位居第10位，肝癌則高居癌症死因的第二位，而每年因慢性肝病、肝硬化或肝癌死亡的人數約有1萬2000人。喝酒是造成肝臟損傷的重要危險因子，世界衛生組織（WHO）指出，飲酒並沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，且健康風險也隨之上升。

研究指出，在新冠肺炎 大流行期間因酒精消費量增加，導致病毒引起的發炎反應增加，並可能使新冠肺炎相關症狀惡化。世界衛生組織（WHO）歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」指引指出，喝酒除了會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風、心血管疾病、失智等200多種疾病外，也會提高食道癌、肝癌等罹癌風險外，亦會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險。

健康署建議，應避免飲酒，減少酒精對免疫系統的損害，維持良好的抵抗力。若非喝不可，請儘量減少飲酒量來降低風險。建議男性每日不超過一罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量），如果準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，請不要喝酒。