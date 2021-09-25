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40歲就失智 當心「10大警訊」

許政榆
不是只有老年人才會失智，年輕型失智症病程發展更快。(本報資料照片)
不是只有老年人才會失智，年輕型失智症病程發展更快。(本報資料照片)

別以為老人才會失智。一名40多歲的業務經理，過去業務能力良好，並熟悉各零件功能，近年熟悉的工作頻出錯，也無法正常與人溝通，無法出席社交、應酬場合，嚴重影響其工作。公司後續察覺異狀，才知道他確診血管型失智，語言、文字溝通能力出問題，願意陪著他進行改善，由職能治療師進入職場，從旁觀察員工認知功能退化狀況，為其調整工作內容，改為後勤建立零件型錄，持續為公司效力，不因確診失智被退休

台灣桃園長庚失智症中心主任徐文俊表示，除了老年型失智症，也有年輕型失智症。失智的定義包括認知功能衰退、出現精神行為症狀、生活無法自我照顧等。

年輕型失智症 易被忽略

徐文俊表示，年輕型失智症是在65歲以前發病，相較老年型失智症病程發展更快，初期症狀大多是壓力、睡眠、憂鬱、焦慮等，容易被忽略而延誤就醫，平均耗費1.5年才有辦法確診。年輕型失智症患者發病時大多還在職場服務，不僅上有老、下有小，若是家庭主要經濟來源，確診失智不幸被「退休」，除了心理壓力外，也會出現嚴重經濟壓力。

職業功能 先被影響

徐文俊指出，年輕型失智症「職業功能」會先被影響，像熟悉業務頻出包，或懷疑同事偷東西等譫妄，變得容易焦慮、挫折、易怒而失眠，或許認知功能早出狀況。而失智屬於症候群，並非單一疾病，起初症狀輕微，可能只有患者本身「有感」。他舉例電影《我想念我自己》情節，太太發現自己失智，先生卻不肯相信，即便經過醫師講解，先生仍不能接受太太失智。

徐文俊表示，失智症尚在輕度階段，仍有自我照顧能力，但可能出現在家附近迷路、重複問一樣的問題、注意力難集中、容易手忙腳亂等，也可能下錯判斷，導致公司錯誤投資釀虧損，影響嚴重。他表示，年輕型失智症可透過十大警訊及早發現、及早診斷，前期發現病情，可協助他減少出錯，讓工作流程更順暢，提早職場風險管理，維護失智者工作權益及也避免公司損失。

不是只有老年人才會失智，年輕型失智症病程發展更快。（路透）
不是只有老年人才會失智，年輕型失智症病程發展更快。（路透）

失智 工作 退休

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