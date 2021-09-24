疫情壓力大 易怒失眠焦慮上身 6方法自救

新冠肺炎疫情燒不停，不少青壯年的工作、經濟受衝擊，收入銳減影響生活，造成壓力而引起焦慮。 (Getty Images)

新冠肺炎疫情 燒不停，不少青壯年的工作 、經濟受衝擊，收入銳減影響生活。台北書田診所精神科主任醫師施姸安表示，近來求診的20至40歲族群增加三成，多是因職場相關問題困擾而焦慮失眠 。他們對未來充滿不確定感，不知如何規畫未來，家人長時間待在家，容易放大相處問題，爭執衝突頻率增加，也擔心染疫，以上種種都造成壓力而引起焦慮。

一名24歲男性去年畢業後，待業3個月後找到工作，但薪資低也並非自己興趣專項，想換工作遇到疫情爆發，公司放無薪假，頓時經濟壓力大增，導致焦慮失眠，疫情趨緩後求助門診，診斷為焦慮症，持續於門診治療。

一名22歲剛大學畢業女學生，有找工作的壓力，求職觀念與父母衝突，讓她十分焦慮憂慮、易怒、失眠、精神不濟、注意力無法集中，就醫診斷有焦慮症及睡眠障礙，給予藥物及心理治療後改善，現在準備公務人員考試並規律治療中。

一名33歲男性原為一般上班族，一直懷抱創業夢，今年農曆年後離職與友人共創餐飲業，沒想到5月時疫情嚴峻，收入大減，擔憂店要面臨轉型或倒閉，常做噩夢，也害怕自己染疫，情緒緊繃，與合夥友人經常爭執，白天易怒、焦躁不安，夜間失眠，經就醫診斷為焦慮症，持續治療。

施姸安說，焦慮症有3項診斷標準：第一、對於很多事件、活動過度焦慮和擔憂且難以控制此種情緒，持續超過六個月，其中有症狀天數比無症狀天數多。第二、焦慮跟擔憂伴隨著下列症狀中的至少三項：坐立不安或感覺緊張或心情不定、容易疲倦、無法集中注意力、易怒、肌肉緊繃、睡眠障礙。第三、焦慮、擔憂的情緒或相關症狀，已嚴重到影響日常生活、人際關係、職業功能。當出現上述情況時，當心焦慮症已經上身。

施姸安指出，當發現對於求職轉職有焦慮不安時，可嘗試用6方法自救，倘已影響日常生活，最好盡早就醫，除了藥物幫助緩解症狀，藉由專業的心理治療協談，可增加對自我的掌握，了解自己專項，提升適應能力，積極找尋到自我方向。