柚子維生素C高助排便 但腎臟病人要慎食

柚子營養又抗氧化，可促進腸道蠕動，幫助排便。（本報資料照片）

Q：中秋節過後，家裡有不少柚子，但謠傳柚子的熱量高，吃多了會發胖，是真的嗎？

A：柚子營養又抗氧化，在疫情 當下，是提升免疫力的好水果。只要適量吃，不僅營養又健康，更是搭配中秋節抗癌抗氧化的超級食物。

其實，柚子的熱量並不高。以平常最常吃的文旦來看，一顆連皮重量約500至600克，去皮後，果肉約重360克，熱量120大卡左右，控制在成人一天攝取2份水果建議量，膳食纖維平均在4.7克左右，達到一天膳食纖維建議量的19%。因柚子富含纖維、維生素B群、維生素E及高鉀的特性，可促進腸道蠕動，幫助排便、提高代謝率，具利水利尿、預防水腫效用。

值得一提的是，一顆柚子果肉，其中維生素C高達186毫克，將近達到一天需要量的2倍，豐富的維生素C具抗氧化作用，促進膠原蛋白的形成，養顏美容；柚子中的柚皮甙，可以降低血液的黏滯度，防止血栓及中風 ；含有豐富的枸櫞酸，則有消除疲勞作用。

但提醒，柚子含有與葡萄柚類似的「呋喃香豆素」類的成分，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP4503A4，尤其長期服用降血壓 、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑、部分安眠鎮靜劑與抗憂鬱藥的人，不止影響藥物治療效果，嚴重則可能會有生命安全的問題，要盡量避免食用，如果真的要食用，與藥物間隔2小時以上，淺嘗幾瓣即可。柚子含鉀量也較高，限鉀的病人、腎臟病人也要謹慎食用。