我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

資金嚴重短缺 恒大汽車坦言：無法保證能償還債務

6動作 讓肌膚提早老化

劉小川
揉眼睛會讓周圍肌膚產生細紋，但卻常被人疏忽。 （本報資料照片）
揉眼睛會讓周圍肌膚產生細紋，但卻常被人疏忽。 （本報資料照片）

生活中有許多小習慣，也是每個人生活中，每天會做的、必須會做的、想要做的，而有哪些習慣，不只暴露了年齡，也讓身體、肌膚開始出現老化的狀況呢？以下6件事，都會讓自己提早老化。

一、揉眼睛

什麼樣的情況最容易揉眼睛呢？眼睛進沙、鼻子過敏、視線模糊，都會用手不停地揉眼睛。但眼睛周圍的肌膚，是臉上最脆弱的部位，經常揉擦，可能會破壞眼部周圍肌膚的彈性，加速細紋形成，老化眼周就隨之而來。

趴睡會讓周圍肌膚產生細紋，但卻常被人疏忽。 （本報資料照片）
趴睡會讓周圍肌膚產生細紋，但卻常被人疏忽。 （本報資料照片）

二、午休趴睡

上班族、學生族群，最喜歡在桌子上趴著休息一下，這樣的舉動，竟會傷害臉部的肌膚？趴睡時，會帶給臉部壓力，同時在電腦前的輻射也會讓肌膚的水分蒸發，造成肌膚乾燥、衰老，可以加個軟墊，讓臉部受壓的機會減弱。

托著臉頰會讓周圍肌膚產生細紋，但卻常被人疏忽。 （本報資料照片）
托著臉頰會讓周圍肌膚產生細紋，但卻常被人疏忽。 （本報資料照片）

三、撐托下巴

等待、慵懶、裝可愛，許多人有用手托下巴的小動作。其實這樣的小動作，不僅拉扯臉部肌膚、破壞臉部平衡，還可能造成臉部左右邊不對稱，拉扯肌膚久了，就會產生小細紋，等出現細紋，要挽救就難了。

四、用吸管的習慣

很多人不會刻意去關注的「用吸管喝東西」，嘴巴在吸食飲料的時候，長期嘴部這樣的反覆動作，會讓嘴邊周圍產生許多的皺紋。

五、噘嘴、大笑表情紋

到了一定年紀，肌膚會隨著時間老化，也開始注重美白、抗皺的保養品。雖然保養品都沒少用，為何皺紋還是存在呢？其實這樣的紋路，跟表情、習慣有關係，如：噘嘴、抬眉等等，請盡量減少。

六、頸部噴灑香水

頸部是香水發揮香氣最佳的迷人部位，但同時也可能會加速頸部肌膚流失水分的可能性，久而久之導致頸部肌膚提前老化。部分香水中的化學成分，與紫外線產生了反應，也有導致斑點的可能性，嚴重點還有可能會出現皮膚過敏、敏感的問題。

使用吸管喝飲料會讓周圍肌膚產生細紋，但卻常被人疏忽。 （本報資料照片）
使用吸管喝飲料會讓周圍肌膚產生細紋，但卻常被人疏忽。 （本報資料照片）

過敏

上一則

柚子維生素C高助排便 但腎臟病人要慎食

下一則

腕隧道治療 微創手術傷口小恢復快

延伸閱讀

痘痘長不停、肌膚變敏感 4大錯誤洗臉方法很多人天天犯

痘痘長不停、肌膚變敏感 4大錯誤洗臉方法很多人天天犯
顯老？顯黑？熟女挑衣3色非百搭 小心踩雷

顯老？顯黑？熟女挑衣3色非百搭 小心踩雷
減肥太快皮膚鬆垮垮？ 3招讓肌膚更緊緻

減肥太快皮膚鬆垮垮？ 3招讓肌膚更緊緻
挑戰最強持妝 Bobbi Brown粉底升級、蘭蔻推隨行包

挑戰最強持妝 Bobbi Brown粉底升級、蘭蔻推隨行包

熱門新聞

提早1小時上床睡覺，可大大降低罹患重度憂鬱症的風險。示意圖。圖／ingimage

提早1小時上床睡覺 研究：罹患重度憂鬱風險降23%

2021-09-23 05:34
（圖：健康醫療網提供）

月餅吃多 體重直升 中醫師曝「養身瘦身」祕訣

2021-09-23 00:05
書田診所說明包皮嵌塞發生原因。（圖：書田診所提供）

17歲男孩首露「弟弟」就卡住 「螃蟹姿」進診間求救

2021-09-23 03:42
病友要注意追蹤血糖、血脂、血壓，定期監測。（本報資料照片）

糖尿病患多肥胖 控糖飲食10點建議

2021-09-25 02:00
台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮建議，運動受傷能不冰敷就不要冰敷。圖／醫院提供

運動受傷先冰敷？醫師說最新觀念已經不是這樣

2021-09-23 05:24
跑步可避免肌少症上身。（Getty Images）

5運動有助長壽 更可避免肌少症上身

2021-09-17 02:00

超人氣

更多 >
影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎