7招凍齡抗皺紋 從洗澡開始

抗老，是女人保養的終生課題，但要如何才能正確保養呢？有日本 媒體訪問多位皮膚科醫師，總結7招對抗皺紋的招式，居然要先從洗澡開始。

1.洗澡不要順便洗臉

很多人會趁著淋浴洗澡時，順便洗臉，但醫師提醒，淋浴時水壓比較大，直接衝擊在臉上，長期下來會讓肌膚造成負擔，甚至開始鬆弛，所以避免淋浴時，順便洗臉。

2.洗臉水溫低於體溫

很多藝人都分享過，要用冷水洗臉，醫師也這麼說，建議要用比體溫低的水溫洗臉，才不會讓肌膚造成傷害。

3.天天防曬

每天都要防曬，這是老生常談，但也是醫師最重視的一件事情，想要抗衰老，就是記得要每天防曬，不管出太陽還是下雨天。

4.正確使用化妝棉

很多女生用化妝棉，都會摩擦到臉部，覺得這樣比較快速，但化妝棉摩擦臉部，會對臉部造成傷害，應該用輕壓的方式。

5.正確的按摩

很多保養品在使用時，都會說要搭配按摩手法，但一定要學正確的手法，不然錯誤的按摩方式，會讓臉部越來越下垂。

6.保養品不需常換

很多人會想要一直換保養品，嘗試不同功效，但醫師卻說，如果保養品用得適合自己，那麼不用經常換，除非開始出現沒效，才需要考慮更換。

7.弄清楚皺紋的原因

有些人發現臉上長皺紋，就狂擦抗皺保養品，但皺紋是因為臉部乾燥，還是真的老化呢？如果是乾燥引發的皺紋，那麼要先懂得用保濕，如果是因為老化鬆弛的皺紋，要用抗老保養品。