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痘痘猛冒 4招替臉部去油

劉小川
避免臉上狂冒痘，要注意飲食控制。（Getty Images）
避免臉上狂冒痘，要注意飲食控制。（Getty Images）

油性肌膚的人，臉上狂冒痘，到底該如何保養油性肌膚呢？皮膚科醫師提醒，慎選保養品、飲食控制、調整保養順序，就能達到控油效果。

台灣皮膚科廖苑利醫師表示，要控油先要降低皮脂腺分泌，並搭配保濕，也可以使用酸類保養或A酸。以下4招，可幫助大家控油。

一、慎選保濕產品

油性肌膚其實更需要保濕，很多人洗完臉後，反而會乾癢，就代表保濕度不夠。但在選擇保濕類產品時，要格外注意成分，質地要挑選清爽為主；許多保濕產品都是脂溶性產品，如角鯊烷等，油性肌膚不適合使用。

二、更改保養程序

天熱時，油性肌膚就要避免霜類產品，且不要過度疊擦保養品，反而會讓毛孔阻塞。油性肌膚在清潔完後，會讓角質層含水度降低，可以使用化妝水、保濕凝膠，或是加強水狀精華，強化修護與保濕效果。

三、控制飲食、身體狀況

要控油，飲食與身體也要跟著控制，譬如避免在最高溫時外出，要讓肌膚表面維持涼感，少吃高升醣食物，因為會帶動皮脂腺的分泌。

四、以酸類保養品疏通毛孔

想要疏通毛孔，可以多使用酸類的保養品，包括果酸、水楊酸、杏仁酸等，能夠淨化毛孔並幫助角質代謝、改善粉刺問題。也可以求診皮膚科醫師，使用外用藥膏、內服藥劑，就能控制肌膚狀況了。

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